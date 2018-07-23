Mültecilerden Çevreci Girişim

80 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Zatari Kampı’nda hummalı bir temizlik çalışması yürütülüyor. Kampın çöp ve atık problemini çözmek için 20 sivil toplum kuruluşundan oluşan OXFAM’ın yardımıyla sürdürülebilir çözümler ve uygun iş imkanları sunan bir geri dönüşüm programı uygulanmaya başlandı.

Ancak proje bazı engellere takıldı. Daha önce atık idaresi işinde çalışan bir mülteci, programa katılanların çok az yardım ya da destek aldığını söylüyor.

İlk üç ay sonunda projenin ömrü tükenmişe benziyordu. Ancak 2017’de OXFAM kamuoyunu bilgilendiren bir kampanya başlattı. Bu kapsamda mültecilerden kuru ve yaş atıkları ayırmaları istendi.

İşçiler çöpleri topladı ve kampın içindeki atık idare merkezinde işlemden geçirdi.

Daha da önemlisi geri dönüştürülen atıklar, ihtiyaç duyanlar için gelir kaynağı oluyor. Ürdün’de yaşayan bir milyondan fazla mültecinin yüzde 90’ı ayda 88 dolardan az parayla hayatını sürdürüyor. Program, kampları kirleten dev çöp yığınları için sürdürülebilir bir çözüm sağlıyor ve mülteciler için ekonomik bir kaynak oluşturuyor.

