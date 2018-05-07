HABER

Mültecilere Almanya'nın değerleri öğretilecek

07.05.2018 12:10 | Son Güncelleme

Almanya'da Hristiyan Birlik partileri, mülteci çocuklara Almanya'nın değer ve yükümlülüklerini öğretmek için ders verilmesini istiyor.

Mültecilere Almanya'nın değerleri öğretilecek

Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin Federal Meclis ve eyalet parlamentoları grup başkanları, mülteci çocuklarına Almanya genelinde "Değerler Dersi" verilmesinin zorunlu kılınmasını talep ediyor. Rheinische Post gazetesinin haberine göre Bavyera ve Hessen eyalet başbakanları Volker Bouffier ve Markus Söder tarafından desteklenen girişimin Frankfurt'taki Birlik partileri eyalet parlamento grup başkanları buluşmasında imzaya açılması bekleniyor.

Parlamento grup başkanlarının taslağında "Almanya'da kalacak olanların entegrasyonu sadece toplumsal barışın korunması açısından ivedilik taşımaz. Bunun için dil öğrenme arzusunun yanı sıra mültecilere Alman hukuk devletinin değerlerini ve temel kurallarını öğretmek amacıyla bütün Almanya'da hukuk devleti sınıfları açılmalı ya da ‘Değerler Dersi' verilmelidir" deniyor.

Taslakta "dil ve değerler öğreniminin okula devam zorunluluğundan önce başlatılmasının entegrasyonun vazgeçilmez şartı olduğu" ifadesine de yer veriliyor. Taslakta ayrıca "Bu suretle mültecilerin Alman değerler ve hukuk devletinde yönlerini belirleyebilmelerinin, aynı zamanda da Alman hukuk devletinin çizdiği sınır ve yükümlülükleri öğrenmelerinin sağlanabileceği" kaydedildi.

Hristiyan Birlik partileri parlamento grup başkanları toplantısına Başbakan Angela Merkel'in de katılması bekleniyor. Buluşmanın başlıca gündem maddesini mülteci ve göç politikaları oluşturuyor.

DW, dpa/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!
Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralıAydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı
Bu sözler olay oldu: Politik uzay-zaman bükülmüştür, Tayyip Erdoğan tarafındanBu sözler olay oldu: Politik uzay-zaman bükülmüştür, Tayyip Erdoğan tarafından
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi

Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi

Vahşi timsah hamile eşini diri diri yedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Vahşi timsah hamile eşini diri diri yedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Suçluların korkulu rüyası sosyal medya fenomeni olursa...

Suçluların korkulu rüyası sosyal medya fenomeni olursa...

Eski Musul’da son 9 ayda 950 ceset çıkardı

Eski Musul’da son 9 ayda 950 ceset çıkardı

Fransa'dan Trump'a sert tepki

Fransa'dan Trump'a sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.