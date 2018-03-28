Mültecilere karşı silah sattığı iddia edilen zanlı yakalandı

Alman medyasındaki haberlerde, zanlının Almanları mültecilere karşı silahlandırmak istediği iddia edildi.Yabancı düşmanı söylemiyle tepki çeken "Migrantenschreck” (Göçmen Korkusu) adlı online silah satış sitesinin sahibi olduğu iddiasıyla uzun süredir aranan zanlı Macaristan’da yakalandı. Berlin Eyalet Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Mario R.'nin Çarşamba sabahı erken saatlerde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macar makamların işbirliği ile yakalandığı belirtildi.

Savcılığın açıklamasına göre, zanlı 2016 yılının Mayıs ile Kasım ayları arasında Macaristan'da "Migrantenschreck” adlı yasa dışı silah ticaret sitesini işletmek ve 193 vakada ikametgahı Almanya'da bulunan kişilere ruhsat gerektiren silahları yasa dışı yollardan satmakla suçlanıyor.

Açıklamada, Budapeşte ve Hırvatistan sınırındaki küçük bir kasaba olan Barcs'da iki konutta yapılan aramalarda, "aralarında veri taşıyıcıların da bulunduğu kanıtların ele geçirildiği” kaydedildi.

Macar makamlardan zanlının iadesini talep eden savcılık, Mario R. hakkında dava açılacağını belirtti.