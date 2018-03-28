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Mültecilere karşı silah sattığı iddia edilen zanlı yakalandı

28.03.2018 22:12 | Son Güncelleme

İnternet üzerinden yasa dışı silah satışı yaptığı iddiasıyla aranan aşırı sağcı zanlı Macaristan’da yakalandı.

Alman medyasındaki haberlerde, zanlının Almanları mültecilere karşı silahlandırmak istediği iddia edildi.Yabancı düşmanı söylemiyle tepki çeken "Migrantenschreck” (Göçmen Korkusu) adlı online silah satış sitesinin sahibi olduğu iddiasıyla uzun süredir aranan zanlı Macaristan’da yakalandı. Berlin Eyalet Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Mario R.'nin Çarşamba sabahı erken saatlerde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macar makamların işbirliği ile yakalandığı belirtildi.

Savcılığın açıklamasına göre, zanlı 2016 yılının Mayıs ile Kasım ayları arasında Macaristan'da "Migrantenschreck” adlı yasa dışı silah ticaret sitesini işletmek ve 193 vakada ikametgahı Almanya'da bulunan kişilere ruhsat gerektiren silahları yasa dışı yollardan satmakla suçlanıyor.

Açıklamada, Budapeşte ve Hırvatistan sınırındaki küçük bir kasaba olan Barcs'da iki konutta yapılan aramalarda, "aralarında veri taşıyıcıların da bulunduğu kanıtların ele geçirildiği” kaydedildi.

Macar makamlardan zanlının iadesini talep eden savcılık, Mario R. hakkında dava açılacağını belirtti.

Mültecilere karşı silah satışı iddiası

Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD, Süddeutsche Zeitung ve haber sitesi Motherboard ‘da yer alan haberlerde ise R.'nin Almanya'daki müşterilerini mültecilere karşı silahlandırmak istediği öne sürüldü. Haberde, zanlının sattığı silahlar arasında Almanya'da yasak olan gaz tabancalarının bulunduğu belirtildi.

Thüringen eyaletindeki aşırı sağcı gruplara üye olduğu tespit edilen R. hakkında 2016 yılının sonunda yasa dışı silah ticareti, mültecilere karşı tahrik, ikrah ve tehdit suçlarından soruşturma başlatılmıştı. R.'nin 2016 yılının başından beri Almanya'da yaşamadığı tahmin ediliyor.

Berlin, Brandenburg ve Thüringen'de geçen Temmuz ayında yapılan aramalarda "Migrantenschreck” adlı online silah satışı yapan siteden alındığı tespit edilen 13 ateşli silah bulunmuştu. Yaşı 16 ile 66 arasında değişen 14 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

AFP, dpa/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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