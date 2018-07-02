Mültecileri Kurtaran Kaptan Yargılanıyor

234 göçmeni Akdeniz’den kurtaran Alman kaptan, Malta karasularına izinsiz girdiği ve gemisinin belgelerinin eksik olduğu iddiasıyla hakkında yapılan suçlamaları reddetti.
Malta’nın başkenti Valletta’da yapılan duruşmada savcılar gemiye el konulmasını istedi.
İtalya’nın yeni hükümeti özel kurtarma gemilerine tepki gösterirken Malta da bu grupları desteklemiyor.
İnsan kaçakçıları Akdeniz’de yetersiz teknelerle mülteci taşıyor. Alman kaptanın kullandığı Lifeline adlı gemi Libya açıklarında 234 mülteciyi kurtarmıştı.
İtalya ve diğer yedi ülke göçmenlerin bir kısmını almayı kabul edince Malta geçen hafta geminin kıyılarına yanaşmasına izin verdi.
“Doğru bir şey yaptık” diyen 57 yaşındaki kaptan Claus-Peter Reisch’in kefalet bedeliyse 10 bin Euro olarak belirlendi. Mahkeme kaptanın pasaportuna el koydu ve her hafta polis merkezine giderek imza vermesini istedi.
Son yıllarda Akdeniz’de yapılan kurtarma operasyonlarıyla yüz binlerce mülteci İtalya’ya götürüldü. Yeni hükümet bunu önlemek istiyor. Bu nedenle Lifeline gemisinin İtalya’ya yanaşmasına izin verilmedi.
Savunma avukatı Cedric Mifsud, Lifeline gemisinin bir “günah keçisi” olduğunu söyledi ve Akdeniz’deki atmosferi, “hükümetler AB sınırlarını kapatıyor, hükümetlerin yapması gerekeni sivil toplum gemileri yapıyor” şeklinde özetledi.
Lifeline mürettebatından bazı kişiler “Hayata Sahip Çıkın” yazan tişörtlerle mahkemeye gitti. Mahkeme binasının önündeki bir grup, “Kurtarma gemileri 400 kişinin ölümünü önledi” yazan bez bir afiş taşıdı.
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