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Mültecilerin aile birleşiminde uzlaşma sağlandı

30.01.2018 21:09 | Son Güncelleme

Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokratlar, koalisyon görüşmelerinde geçici koruma statüsüne sahip sığınmacıların aile birleşimi konusunda uzlaştı.

Ancak partilerden çelişkili açıklamalar geldi.Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki koalisyon görüşmelerinde mültecilerin aile birleşimi konusunda uzlaşma sağlandı. Buna göre, geçici koruma statüsündeki sığınmacıların aile birleşimine izin vermeyen yasal düzenleme 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yeni yasal düzenlemede ise aile birleşimi ile ayda bin kişinin Almanya'ya gelmesine izin verilmesi öngörülüyor. Bunun yanı sıra ağır mağduriyet durumlarında istisna yapılarak aile birleşimine olanak sağlanacak.

Çelişkili açıklamalar

Ancak partiler arasında görüş birliği sağlanmasının ardından, CDU/CSU ve SPD’den uzlaşmaya ilişkin çelişkili açıklamalar geldi.

SPD Genel Başkanı Martin Schulz ağır mağduriyet hâllerinin bin kişilik kontenjana dâhil edilmemiş olmasından memnuniyet duyduklarını ve partisinin bu talebinin kabul edildiğini ifade etti. SPD milletvekili Eva Högl, “1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçici koruma ile Almanya’da bulunan sığınmacıların aile birleşimine yeniden izin verileceğini” söyledi.

CSU'nun Federal Meclis Grup Başkanı Aleksander Dobrindt ise yeni düzenlemeyle geçici koruma statüsü ile Almanya’da kalan sığınmacıların aile birleşiminin tamamen kaldırıldığını belirtti.

CSU Genel sekreteri Andreas Scheuer de uzlaşmaya varılmış olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve geçici koruma statüsündeki mülteci adaylarının uygulamanın dışında bırakılacağını ve bu statüdeki yabancıların aile fertlerini yanlarına aldıramayacaklarını söyledi. Scheuer sonuç olarak Almanya'ya şimdikinden fazla göç olmayacağını ve ilticayı sınırlayıcı düzenlemeler yapılabileceğini belirtti.

Zaman baskısı uzlaşmayı getirdi

Geçici koruma statüsündekilerin aile birleşimi ile yeni yasal düzenlemenin Ağustos ayına kadar tamamlanması planlanıyor. Sağlanan bu uzlaşma ile koalisyon görüşmelerindeki önemli bir pürüz giderildi. Hristiyan Birlik ile Sosyal Demokratların üzerindeki zaman baskısı da kalkmış oldu. Zira Zira Perşembe günü Alman Federal Meclisi'nde geçici koruma statüsündeki sığınmacıların aile birleşimlerine ilişkin tasarı oylamaya sunulacak. Konuya ilişkin düzenlemenin süresi Mart ayının ortasında doluyor. Uzlaşmanın sağlanmış olmasıyla, Perşembe günü sunulacak tasarıda geçerli düzenlemenin süresinin uzatılması öngörülüyor.

DW, dpa, afp/JD, AG, CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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