Mültecilerin aile birleşiminde uzlaşma sağlandı

Ancak partilerden çelişkili açıklamalar geldi.Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki koalisyon görüşmelerinde mültecilerin aile birleşimi konusunda uzlaşma sağlandı. Buna göre, geçici koruma statüsündeki sığınmacıların aile birleşimine izin vermeyen yasal düzenleme 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yeni yasal düzenlemede ise aile birleşimi ile ayda bin kişinin Almanya'ya gelmesine izin verilmesi öngörülüyor. Bunun yanı sıra ağır mağduriyet durumlarında istisna yapılarak aile birleşimine olanak sağlanacak.

Çelişkili açıklamalar

Ancak partiler arasında görüş birliği sağlanmasının ardından, CDU/CSU ve SPD’den uzlaşmaya ilişkin çelişkili açıklamalar geldi.

SPD Genel Başkanı Martin Schulz ağır mağduriyet hâllerinin bin kişilik kontenjana dâhil edilmemiş olmasından memnuniyet duyduklarını ve partisinin bu talebinin kabul edildiğini ifade etti. SPD milletvekili Eva Högl, “1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçici koruma ile Almanya’da bulunan sığınmacıların aile birleşimine yeniden izin verileceğini” söyledi.