Mültecilerin dönüşü için Almanya'dan yeni teşvik planı

Kalkınma Bakanı Müller dönenlerin iş bulabilmeleri için ülkelerinde yatırım yapacaklarını açıkladı.Almanya hükümeti mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri için teşvik uygulayacak. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Yardımları Bakanı Gerd Müller, Irak, Nijerya, Tunus, Afganistan'ın aralarında yer aldığı ülkelere her yıl yarım milyar euroluk istihdam ve mesleki eğitim yardımı yapılacağını duyurdu.
Kimseye nakdi ödeme yapılmayıp, ülkelerindeki projelerin finanse edileceğini söyleyen Müller, Siemens şirketinin bakanlığın desteğiyle beş bin genç göçmene mesleki eğitim imkânı yaratacağını ve bu uygulamayla her yıl 20 ila 30 bin göçmenin ülkesine dönmesini sağlamaya çalışacaklarını belirtti.
Alman medyasında çıkan haberlerde iltica başvurusu ret edilen yabancılara 3 bin euroluk dönüş teşviki ödenmesini öngören uygulamanın etkisiz kaldığı ve paralı dönüş yapan yabancı sayısının 8 bin 185'ten 4 bin 552'ye düştüğü belirtilmekteydi.
"Dönüşe teşvik primi etki etmiyor"
Hristiyan birlik partilerinin meclis iç politika sözcüsü Mathias Middelberg ise teşvik primi uygulamasını savundu ve uygulamanın sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Middelberg bir gazeteye verdiği demeçte, dönüş yapan mülteci adayı sayısındaki düşüşün 2016 yılında çok sayıda yabancının kendiliğinden Balkan ülkelerine dönmüş olmasından kaynaklandığını belirtti.
Hristiyan Sosyal Birlik partisinin meclis içişleri koordinatörü Stephan Mayer "gönüllü dönüşleri zorla sınır dışı uygulamasına tercih ettiklerini, ancak sınır dışı edilme tehlikesi ortadan kalkınca gönüllü dönüş eğilimi zayıfladığı için dönüş primini arttırmanın sonuç vermeyeceğini" söyledi.
DW,AFP/AG,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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