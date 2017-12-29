Mumbai'de rastaurant yangını: En az 15 kişi öldü

İstanbul, 29 Aralık (DHA) - Hindistan'ın finans başkenti olarak bilinen Mumbai'de bir restaurantta çıkan yangında en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Dört katlı bir binanın en üst katında bulunan restauranttaki yangının kısa sürede tüm binayı sarması üzerine çıkan karmaşda yaralanan 50 dolayında kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı.