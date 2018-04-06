Münbiç'te şok görüntüler! ABD teröristleri eğitmeye başladı

Üsse konuşlanan birlikteki ABD'li askerler PKK/YPG'li teröristlere yeni silahlar hakkında eğitim veriyor. Son olarak üsse üzerinde sadece şortla yarı çıplak bir halde görüntülenen Amerikalı asker, PKK/YPG'li teröristlere İsrail ve ABD firmalarının ortaklaşa ürettiği 'geliştirilmiş havan hedefleme' sistemi hakkında eğitim verdi.

ABD MEVZİLERİ KAZIYOR



ABD'nin Münbiç'te 2 yeni üs kurduğu iddia edilmişti. Haber 7'de yer alan habere göre Münbiç'teki Amerikan askerleri mevzi kazıp siper hazırlarken görüntülendi.

MÜNBİÇ NEREDE? İŞTE, MÜNBİÇ'İN HARİTA ÜZERİNDEKİ YERİ...



Menbic veya Menbij olarak adlandırılan bu şehir; Halep ilinde, Fırat nehrinin 30 km batısında yer almaktadır.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan bu bölge, Türkiye'ye yaklaşık 40 km mesafede yer alıyor.

Münbiç kenti, Osmanlı Devletinin son dönemlerinde bir kaza iken, 93 Harbi sonrası bu bölgeye Çerkesler yerleştirildi.

İç savaş öncesi gerçekleştirilen nüfus sayımına göre, kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşamaktaydı.

Hem Arapların hem de Kürtlerin yaşadığı Münbiç, 2012 yılında Özgür Suriye Ordusu’nun denetimine geçti.

2014 yılında ise ÖSÖ, Münbiç’in kontrolünü ele geçirdi. Böylece, ÖSÖ; silah, lojistik destek ve savaşçı geçirmek için kullandığı en önemli geçiş noktalarından birisini kazanmış oldu.