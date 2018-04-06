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Münbiç'te şok görüntüler! ABD teröristleri eğitmeye başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.04.2018 09:39 | Son Güncelleme

ABD'nin Münbiç kırsalında yeni kurduğu askeri üslerdeki hareketlilik devam ediyor. Bölgede ABD'li askerlerin teröristleri eğittiği anın görüntüsü ortaya çıktı.

Münbiç'te şok görüntüler! ABD teröristleri eğitmeye başladı

Üsse konuşlanan birlikteki ABD'li askerler PKK/YPG'li teröristlere yeni silahlar hakkında eğitim veriyor. Son olarak üsse üzerinde sadece şortla yarı çıplak bir halde görüntülenen Amerikalı asker, PKK/YPG'li teröristlere İsrail ve ABD firmalarının ortaklaşa ürettiği 'geliştirilmiş havan hedefleme' sistemi hakkında eğitim verdi.

ABD MEVZİLERİ KAZIYOR

ABD'nin Münbiç'te 2 yeni üs kurduğu iddia edilmişti. Haber 7'de yer alan habere göre Münbiç'teki Amerikan askerleri mevzi kazıp siper hazırlarken görüntülendi.

abd mubic

MÜNBİÇ NEREDE? İŞTE, MÜNBİÇ'İN HARİTA ÜZERİNDEKİ YERİ...

Menbic veya Menbij olarak adlandırılan bu şehir; Halep ilinde, Fırat nehrinin 30 km batısında yer almaktadır.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan bu bölge, Türkiye'ye yaklaşık 40 km mesafede yer alıyor.

Münbiç kenti, Osmanlı Devletinin son dönemlerinde bir kaza iken, 93 Harbi sonrası bu bölgeye Çerkesler yerleştirildi.

İç savaş öncesi gerçekleştirilen nüfus sayımına göre, kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşamaktaydı.

Hem Arapların hem de Kürtlerin yaşadığı Münbiç, 2012 yılında Özgür Suriye Ordusu’nun denetimine geçti.

2014 yılında ise ÖSÖ, Münbiç’in kontrolünü ele geçirdi. Böylece, ÖSÖ; silah, lojistik destek ve savaşçı geçirmek için kullandığı en önemli geçiş noktalarından birisini kazanmış oldu.

MUNBIC

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Anahtar Kelimeler:
münbiç ABD asker terörist PKK YPG

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
arkadaşlar ,afrin tam bitti derken , sıra münbiç var, ne demiş atalarımız(boş konuşmazlar) 'SU UYUR, DÜŞMAN UYUMAZ FIRSAT KOLLAR' işte olay bu ABD,FRANSA,HOLLANDA,ALMANYA,DANİMARKA,İSVEÇ,İNGİLTERE,İTALYA vb. ülkeler fırsat kollayıp eninde sonunda savaş çıkartacaklar olay bu İsrail için ,abd boşuna kendi azınlık adamlarını göndermiyor oraya İKİ YÜZLÜ oynuyor bizim acilen savunma sistemini ve mühimmat ve silah depolarını doldurmamız gerek ve askerimizi acilen keskin nişancı olarak eğitip donatmamız gerek durum git gide kötüşecek,halkımız birbirini değil düşmanı vurması gerek,hazırlıklı olması iy
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