Münbiç'te şok görüntüler! ABD teröristleri eğitmeye başladı

Üsse konuşlanan birlikteki ABD'li askerler PKK/YPG'li teröristlere yeni silahlar hakkında eğitim veriyor. Son olarak üsse üzerinde sadece şortla yarı çıplak bir halde görüntülenen Amerikalı asker, PKK/YPG'li teröristlere İsrail ve ABD firmalarının ortaklaşa ürettiği 'geliştirilmiş havan hedefleme' sistemi hakkında eğitim verdi.
ABD MEVZİLERİ KAZIYOR
ABD'nin Münbiç'te 2 yeni üs kurduğu iddia edilmişti. Haber 7'de yer alan habere göre Münbiç'teki Amerikan askerleri mevzi kazıp siper hazırlarken görüntülendi.
MÜNBİÇ NEREDE? İŞTE, MÜNBİÇ'İN HARİTA ÜZERİNDEKİ YERİ...
Menbic veya Menbij olarak adlandırılan bu şehir; Halep ilinde, Fırat nehrinin 30 km batısında yer almaktadır.
Suriye'nin kuzeyinde bulunan bu bölge, Türkiye'ye yaklaşık 40 km mesafede yer alıyor.
Münbiç kenti, Osmanlı Devletinin son dönemlerinde bir kaza iken, 93 Harbi sonrası bu bölgeye Çerkesler yerleştirildi.
İç savaş öncesi gerçekleştirilen nüfus sayımına göre, kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşamaktaydı.
Hem Arapların hem de Kürtlerin yaşadığı Münbiç, 2012 yılında Özgür Suriye Ordusu’nun denetimine geçti.
2014 yılında ise ÖSÖ, Münbiç’in kontrolünü ele geçirdi. Böylece, ÖSÖ; silah, lojistik destek ve savaşçı geçirmek için kullandığı en önemli geçiş noktalarından birisini kazanmış oldu.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!
Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı
Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü
Reza Zarrab’ın rüşvet verdiği gardiyan tutuklandı
'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Canan Karatay o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 1 yorum