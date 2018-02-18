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Münih Güvenlik Konferansı’nda İsrail-İran Gerilimi

18.02.2018 17:20 | Son Güncelleme

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran’a yönelik sert sözler kullandı.Netanyahu, gerekli olması halinde İsrail’in sadece İran’ın bölgedeki temsilcilerine karşı değil İran’a karşı da harekete geçeceğini belirtti

Münih Güvenlik Konferansı’nda İsrail-İran Gerilimi

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran’a yönelik sert sözler kullandı.

Netanyahu, gerekli olması halinde İsrail’in sadece İran’ın bölgedeki temsilcilerine karşı değil İran’a karşı da harekete geçeceğini belirtti. Netanyahu, İran’ı dünyanın en büyük tehdidi olarak niteledi.

İsrail hava sahasını ihlal ettikten sonra düşürüldüğünü belirttiği İran insansız hava aracına ait bir parçayı gösteren Netanyahu, “İsrail, İran rejiminin boynumuzun çevresine terör tuzağı oluşturmasına izin vermeyecek, gerekli olması halinde sadece İran’ın temsilcilerini değil, İran’a karşı da harekete geçeceğiz” dedi.

Netanyahu, “İsrail’in kararlılığını test etmeyin” dedi.

Zarif’in yanıtı

Aynı konferansta konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Netanyahu’nun sunuşunu ‘karikatürist sirke’ benzetti ve cevap bile haketmediğini kaydetti.

Zarif Amerika’yı da konferansı İran’a karşı histeriyi canlandırmak için kulllanmakla suçladı.

İsrail’in sertliği komşularına karşı politika olarak kullandığını belirten Zarif, “Suriyeliler bir uçaklarını düşürünce bir felaket oldu gibi” dedi.

Zarif, Batılı ülkelerle varılan nükleer anlaşmayı ilk ihlal edenin kendileri olmayacağını da vurguladı.

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