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Münih Güvenlk Konferansı Başlıyor

16.02.2018 01:54 | Son Güncelleme

Pazar gününe kadar sürecek ve 54’üncü kez yapılan konferansta uluslararası terör, ABD-Rusya ve ABD-AB ilişkileri, Ortadoğu’da yeniden artan çatışmalarla Kuzey Kore'nin nükleer programı, Avrupa ve dünyada yükselişe geçen milliyetçi akımlar gibi konular başlıkları oluşturacak

Münih Güvenlk Konferansı Başlıyor

Geleneksel olarak dünyanın dört bir yanından siyasetin ve güvenlik politikalarının kilit isimlerini bir araya getiren Münih Güvenlik Konferansı başlıyor. Pazar gününe kadar sürecek ve 54’üncü kez yapılan konferansta uluslararası terör, ABD-Rusya ve ABD-AB ilişkileri, Ortadoğu’da yeniden artan çatışmalarla Kuzey Kore'nin nükleer programı, Avrupa ve dünyada yükselişe geçen milliyetçi akımlar gibi konular başlıkları oluşturacak.

21 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, 80’den fazla ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarını, 500’e yakın bürokrat, güvenlik uzmanı, uluslararası örgüt temsilcisi ve araştırmacıyla bir araya getirecek konferansa beklenen isimler arasında ABD Savunma Bakanı James Mattis, Başkan Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanjahu ve Alman hükümeti adına Savunma Bakanı Ursula von der Leyen iştirak edecek.

Uzmanlar tarafından “Dünyadaki en iyi think-thank organizasyonu“ olarak tanımlanan Münih Güvenlik Konferansı’nda Türkiye’den Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli katılımcı olarak yer alacak. Münih‘ten önce Berlin’de Başbakan Angela Merkel’le bir araya gelen Yıldırım‘ınkonferans kapsamında çok sayıda ikili görüşme yapacağı ve özellikle Afrin operasyonu konusunda Türkiye’nin tezlerini aktaracağı bildirildi.

Ana konulardan birinin Suriye’deki mevcut durumun olacağı konferansın başkanı Wolfgang Ischinger, Afrin operasyonu nedeniyle ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimi üzücü bir durum olarak niteleyerek, "Konferans kapsamında on yıllardan beri ilk kez iki NATO üyesi arasında gerçekten ayrışma yaşandığı izlenimine karşı çıkmak için Türk ve ABD delegasyonları arasında da bir görüşme yapılmasını ümit ediyorum" diye konuştu.

İki NATO müttefiki arasındaki ayrışmanın tüm ittifak için de kötü bir durum ve stratejik olarak bir hata olacağını vurgulayan Ischinger, "Münih'teki görüşmeyle bazı şeylerde gerilimin düşürülmesine yol açacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli gruplar tarafından konferans karşıtı protesto gösterileri düzenlenecek. 4 binin üzerinde polis katılımcıların güvenliği için toplantıların yapıldığı otel içinde ve etrafında görev yapacak.

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