Münih’te görüş ayrılığı çok uzlaşma yok

Oturumu yöneten BBC muhabiri Lyse Doucet, İran ile nükleer anlaşmanın mimarlarından eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'ye, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Dünyadaki en büyük tehdit İran” sözleriyle ilgili görüşlerini sordu.

Konferansın en tartışmalı oturumuna Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Savunma Bakanı Yakup Riyad Sarraf, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Geyt, eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov ve BM Genel Sekreteri'nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura katıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Staffan de Mistura'nın Suriye için ‘Balkanlaşma' uyarısı, eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun gerçekleri söylemediği yönündeki sözleri, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Ebul Geyt arasındaki Suriye atışması, günün en dikkat çekici gelişmeleri oldu.

John Kerry, Netenyahu'nun ülkesini savunma ve korumak için gerekli tedbirleri almasını anlayışla karşıladığını söylemekle birlikte, "Kendisi bugün size 10 yıl içerisinde İran'ın nükleer silahlara sahip olacağını söyledi. Bu doğru değil, anlaşma bunu zaten fiziken imkansız kılıyor” dedi.

Nükleer anlaşmanın böyle bir olasılığa zaten imkan sağlamayacağına vurgu yapan Kerry, anlaşmanın da zaten bu hedefle yapıldığını kaydetti.

Eski bakan, "Size sormak isterim, evinizde yangın çıksa, yangını söndürmeye mi çalışırdınız yoksa 15 yıl sonra yeniden yangın çıkma ihtimali var diye söndürmemeyi mi tercih ederdiniz? Yoksa söndürüp kazandığınız zamanda yeni bir yangın çıkmasın diye gerekli önlemleri mi alırdınız?” diye konuştu.

Anlaşmanın yürürlükten kalkması halinde İran'ı frenleyecek bir mekanizma kalmayacağı için bombalanmasının gündeme geleceğine işaret eden Kerry, nükleer anlaşmanın korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı, "Bu anlaşmanın olmadığı bir dünyanın neye benzeyeceğini biliyoruz” dedi.