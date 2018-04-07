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Münster'deki olayın faili Alman vatandaşı

07.04.2018 21:54 | Son Güncelleme

Almanya'nın Münster kentinde aracını kalabalığın içine sürerek iki kişinin ölümüne yol açan, ardından da intihar eden kişinin Alman vatandaşı olduğu bildirildi.

Münster'deki olayın faili Alman vatandaşı

Kuzey-Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, Almanya'nın Münster kentinde aracını kalabalığın içine sürerek iki kişinin ölümüne yol açan, daha sonra da intihar eden kişinin Alman vatandaşı olduğunu, elde olayın radikal İslamcı bir saldırı olduğuna işaret eden hiçbir bulgu olmadığını ifade etti. Ölü sayısına ilişkin olarak da yeni bilgilere veren Reul, fail de dahil olmak üzere toplam üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan soruşturmalar doğrultusunda failin Alman olduğunun tespit edildiğini, "her yerde iddia edildiği gibi mülteci veya benzeri biri olmadığını" söyledi. Bakan soruşturmaların sürdüğünü ifade etti.

Kuzey-Ren Vestfalya İçişleri Bakanlığı, daha önce Süddeutsche Zeitung, NDR ve WDR yayın kuruluşlarında yer alan failin "psikolojik durumu yerinde olmayan bir Alman vatandaşı olduğu" iddialarını ne doğrulayabileceklerini ne de yalanlayabileceklerini söylemişti.

Münster'de bugün öğleden sonra minübüs türündeki bir aracın kalabalığa dalması sonucu iki kişi hayatını kaybetmiş, altısı ağır en az yirmi kişi yaralanmıştı. Olayın faili silahla kendisini vurarak intihar etmişti.

Reuters,AFP/BÖ,MY

©Deutsche Welle Türkçe

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