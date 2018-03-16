Müslüman derneklerinden Alman siyasetçilere sitem

DİTİB Dış İlişkiler Müdürü Altuğ ve İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici de, camilere yönelik saldırılarla Türkler ve Kürtler arasındaki çatışmaların Almanya'ya taşınmak istendiği şeklindeki iddiaları reddetti.

Mazyek, saldırıların Türkiye'nin Afrin operasyonu ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını savundu.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, "Güvenlik kurumları ve siyasetçilerden daha fazla destek beklediklerini” ifade etti. DİTİB Dış İlişkiler Müdürü Zekeriya Altuğ da "Utanç verici bu eylemlerin siyasetçiler ve sivil toplum tarafından koşulsuz bir şekilde açıkça ve yanlış anlaşmaya meydan vermeksizin kınanmasını beklediklerini” vurguladı.

Almanya'daki Müslümanlara ait çatı örgütlerinin temsilcileri, camilere yönelik saldırılar sonrasında Alman siyaset ve toplumunun yeterince dayanışma göstermemesini eleştirdi. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD), Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve İslam Konseyi tarafından Perşembe günü konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi.

Burhan Kesici, "Almanya'da hep birlikte mücadele etmemiz gereken İslam düşmanlığı yaşanıyor” dedi. Zekeriya Altuğ da, Müslümanların yıllardan beri aşırı sağcıların tehdidi altında yaşadığını belirterek, güvenlik birimlerinin bunu engellemek için yeterince çaba göstermediğini ifade etti.

Türk değil, Alman camisi

Mazyek, Kesici ve Altuğ, saldırıların ardından "Türklere ait kuruluşlar” ifadesinin kullanılmasını da eleştirdi. "Bir cami bir Alman kuruluşudur” diyen Mazyek, bir caminin cemaati Türk veya Arap kökenli olduğu için daha az korunmaya değer olmadığını vurguladı.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Mazyek, hafta sonundaki saldırılar sonrasında Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak nota verilmesini ise eleştirdi. Bu saldırıların Türkiye ile Almanya arasındaki gerginlikle bağlantılı olmadığına dikkat çeken Mazyek, saldırıların Almanya'nın güvenlik sorununu ortaya koyduğunu ifade etti.

Bu yılın başından beri camilere yönelik 27 saldırı

Altuğ, bu yılın başından beri Almanya’da camilere yönelik 27 saldırının tespit edildiğine dikkat çekti. İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Almanya'da 2017 yılında Müslümanlara ve Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik toplam bin 69 saldırı kayıtlara geçmişti.