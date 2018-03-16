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Müslüman derneklerinden Alman siyasetçilere sitem

16.03.2018 00:59 | Son Güncelleme

Almanya’daki Müslüman dernekleri camilere yönelik saldırılar karşısında yeterince dayanışma gösterilmemesini eleştirerek, Almanya'daki camilerin Alman kuruluşu olduğunu vurguladı.

Müslüman derneklerinden Alman siyasetçilere sitem

Almanya'daki Müslümanlara ait çatı örgütlerinin temsilcileri, camilere yönelik saldırılar sonrasında Alman siyaset ve toplumunun yeterince dayanışma göstermemesini eleştirdi. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD), Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve İslam Konseyi tarafından Perşembe günü konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, "Güvenlik kurumları ve siyasetçilerden daha fazla destek beklediklerini” ifade etti. DİTİB Dış İlişkiler Müdürü Zekeriya Altuğ da "Utanç verici bu eylemlerin siyasetçiler ve sivil toplum tarafından koşulsuz bir şekilde açıkça ve yanlış anlaşmaya meydan vermeksizin kınanmasını beklediklerini” vurguladı.

"Saldırıların Afrin operasyonu ile bağlantısı yok”

Mazyek, saldırıların Türkiye'nin Afrin operasyonu ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını savundu.

DİTİB Dış İlişkiler Müdürü Altuğ ve İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici de, camilere yönelik saldırılarla Türkler ve Kürtler arasındaki çatışmaların Almanya'ya taşınmak istendiği şeklindeki iddiaları reddetti.

Burhan Kesici, "Almanya'da hep birlikte mücadele etmemiz gereken İslam düşmanlığı yaşanıyor” dedi. Zekeriya Altuğ da, Müslümanların yıllardan beri aşırı sağcıların tehdidi altında yaşadığını belirterek, güvenlik birimlerinin bunu engellemek için yeterince çaba göstermediğini ifade etti.

Türk değil, Alman camisi

Mazyek, Kesici ve Altuğ, saldırıların ardından "Türklere ait kuruluşlar” ifadesinin kullanılmasını da eleştirdi. "Bir cami bir Alman kuruluşudur” diyen Mazyek, bir caminin cemaati Türk veya Arap kökenli olduğu için daha az korunmaya değer olmadığını vurguladı.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Mazyek, hafta sonundaki saldırılar sonrasında Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak nota verilmesini ise eleştirdi. Bu saldırıların Türkiye ile Almanya arasındaki gerginlikle bağlantılı olmadığına dikkat çeken Mazyek, saldırıların Almanya'nın güvenlik sorununu ortaya koyduğunu ifade etti.

Bu yılın başından beri camilere yönelik 27 saldırı

Altuğ, bu yılın başından beri Almanya’da camilere yönelik 27 saldırının tespit edildiğine dikkat çekti. İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Almanya'da 2017 yılında Müslümanlara ve Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik toplam bin 69 saldırı kayıtlara geçmişti.

Hafta sonunda ise Berlin'de Koca Sinan Camii kundaklanmış, Schleswig-Holstein eyaletinin Itzehoe kentinde de bir caminin camları kırılmıştı. Bunun yanı sıra Baden-Württemberg eyaletinin Lauffen kentinde de bir camiye molotof kokteyli ile saldırı düzenlenmişti. Salı sabaha karşı da Köln kentinde DİTİB'e bağlı Kalk Eyüp Sultan Camisi'nin duvarına Afrin ile bağlantılı sloganlar yazılmıştı.

AFP,KNA,dpa,epd/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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