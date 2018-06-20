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'Müslüman düşmanı' dedi, ayaklarını kemerle bağlayıp tecavüz etti iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

Üç karısı olan Suudi adamın İngiltere'de bir kadına dehşeti yaşattığı iddia edildi.

'Müslüman düşmanı' dedi, ayaklarını kemerle bağlayıp tecavüz etti iddiası

36 yaşındaki Shadi Badawood İngiltere'de pazarlama üzerine doktora yapıyordu. Olayın bu dönemde gerçekleştiği iddia edildi.

İddiaya göre Badawood kendisini Suudi olduğu için aşağılayan bir kadına tecavüz etti.

Olayın ortaya çıkışı ise şu şekilde gerçekleşti;

Mağdurenin bir arkadaşı Suudi adamı Pearson Parkı'nda mağduru kovalarken gördü. Görgü tanığı polise haber verdi.

Mağdure ifadesinde Badawood tarafından ayakları kemerle bağlanarak tecavüz edildiğini, kafasına şişeyle vurulduğunu iddia etti.

"Ben dizlerimin üzerine çökmüş durumdayken tüm kıyafetlerimi çıkardı. Elleri bedenimde gezerken bir yandan da üzerime ağırlığını veriyordu. Nefes bile alamıyordum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan üç eşi bulunan adam iddiaları redderek mağdurenin 'müslüman düşmanı' olduğunu öne sürdü.

Mahkemenin 2-3 hafta sürmesi bekleniyor.

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tecavüz Suudi Arabistan ingiltere badawood kadın shadi

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