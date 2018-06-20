'Müslüman düşmanı' dedi, ayaklarını kemerle bağlayıp tecavüz etti iddiası

36 yaşındaki Shadi Badawood İngiltere'de pazarlama üzerine doktora yapıyordu. Olayın bu dönemde gerçekleştiği iddia edildi.
İddiaya göre Badawood kendisini Suudi olduğu için aşağılayan bir kadına tecavüz etti.
Olayın ortaya çıkışı ise şu şekilde gerçekleşti;
Mağdurenin bir arkadaşı Suudi adamı Pearson Parkı'nda mağduru kovalarken gördü. Görgü tanığı polise haber verdi.
Mağdure ifadesinde Badawood tarafından ayakları kemerle bağlanarak tecavüz edildiğini, kafasına şişeyle vurulduğunu iddia etti.
"Ben dizlerimin üzerine çökmüş durumdayken tüm kıyafetlerimi çıkardı. Elleri bedenimde gezerken bir yandan da üzerime ağırlığını veriyordu. Nefes bile alamıyordum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan üç eşi bulunan adam iddiaları redderek mağdurenin 'müslüman düşmanı' olduğunu öne sürdü.
Mahkemenin 2-3 hafta sürmesi bekleniyor.
Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor
24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı
24 Haziran seçimlerinde muhalefetin İstanbul'da bile müşahit açığı var
Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
IŞİD, ünlü modeli böyle kandırmaya çalışmış!
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Pentagon'dan son dakika F-35 açıklaması!
Son dakika... Dünyaca ünlü Toba Gölü'nde kayıp sayısı 178'e çıktı
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum