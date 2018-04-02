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Müslüman kadına böyle saldırdı!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2018 11:52 | Son Güncelleme

Akıl sağlığı bozuk olduğu iddia edilen John Deliz, hastanede bekleyen Müslüman bir kadına böyle saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

ABD'nin Michigan eyaletinde akıl sağlığı bozuk olduğu iddia edilen 57 yaşındaki John Deliz, hastanede bekleyen 19 yaşındaki Müslüman bir kadına böyle saldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Müslüman ABD kadın

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