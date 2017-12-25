Müslüman ve Hıristiyanlar Birlikte Noel Kutladı

Sur içindeki tarihi Meryem Ana Kilisesi, farklı din ve mezheplerden insanları ağırladı. Ermeniler, Süryaniler, Keldaniler ve hatta Müslümanlar. Herkesin toplanma nedeni Noel Bayramı'ydı. Aslında Ermeniler ve Keldaniler kendi kiliselerinde ayin yapardı, ancak kiliseleri, Sur'da iki yıldır süren uygulanan sokağa çıkma yasağının olduğu bölgenin içinde kaldı. Bu nedenle Meryem Ana Kilisesi'nde toplandılar. Kilise, binlerce yıldır olduğu gibi bu yıl da, Noel ayinine ev sahipliği yaptı.

Süryani Papaz Yusuf Akbulut'un yönettiği ayinde, dualar ve İncil'den bölümler okundu. Kilise korusu ise farklı dillerde ilahiler okudu. Kilise cemaati de zaman zaman dualara eşlik etti.

Ayine katılanlardan biri Mim Yavuz Binbay'dı. Müslüman olduğunu vurgulayan Binbay, 15 yıldır Noel'i kutladıklarını söyledi. Binbay, "Noel'i Süryani kardeşlerimizle 15 senedir her yıl kutluyoruz. Kutlamamızın bir anlamı şu hem Hristiyan kardeşlerimizle bu duygularımızı paylaşmak, hem de Noel'in anlamını diğer insanlara aktarmak. Noel aslında Mesih'e inanan herkesin bayramıdır. Ben Müslüman'ım, bize göre ehli tasavvufa göre, İsa Mesih'e inanan herkes Noel'i kutlamalı. Müslümanlar ve Hıristiyanlar Noel'e inanıyorlar ”dedi.