Müslüman ve Hıristiyanlar Birlikte Noel Kutladı

Sur içindeki tarihi Meryem Ana Kilisesi, farklı din ve mezheplerden insanları ağırladı. Ermeniler, Süryaniler, Keldaniler ve hatta Müslümanlar. Herkesin toplanma nedeni Noel Bayramı'ydı. Aslında Ermeniler ve Keldaniler kendi kiliselerinde ayin yapardı, ancak kiliseleri, Sur'da iki yıldır süren uygulanan sokağa çıkma yasağının olduğu bölgenin içinde kaldı. Bu nedenle Meryem Ana Kilisesi'nde toplandılar. Kilise, binlerce yıldır olduğu gibi bu yıl da, Noel ayinine ev sahipliği yaptı.
Süryani Papaz Yusuf Akbulut'un yönettiği ayinde, dualar ve İncil'den bölümler okundu. Kilise korusu ise farklı dillerde ilahiler okudu. Kilise cemaati de zaman zaman dualara eşlik etti.
Ayine katılanlardan biri Mim Yavuz Binbay'dı. Müslüman olduğunu vurgulayan Binbay, 15 yıldır Noel'i kutladıklarını söyledi. Binbay, "Noel'i Süryani kardeşlerimizle 15 senedir her yıl kutluyoruz. Kutlamamızın bir anlamı şu hem Hristiyan kardeşlerimizle bu duygularımızı paylaşmak, hem de Noel'in anlamını diğer insanlara aktarmak. Noel aslında Mesih'e inanan herkesin bayramıdır. Ben Müslüman'ım, bize göre ehli tasavvufa göre, İsa Mesih'e inanan herkes Noel'i kutlamalı. Müslümanlar ve Hıristiyanlar Noel'e inanıyorlar ”dedi.
Kilisesi kapalı olduğu için Süryaniler'le birlikte ayin yapan Keldani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Yusuf Karadayı da barış dileğinde bulundu. Karadayı, "Uzak yerden gelmişiz, her pazar geliyoruz ama bugünün ayrı bir önemi var. Bu bayramın bütün herkese barış getirmesini dilerim. Hem Müslüman'a hem Hristiyan'a, dünyaya barış gelsin. Kendi kilisemize giremediğimiz için buraya geliyoruz. İnşallah kilisemiz açılır, herkesi bekliyorum” diye konuştu.
Papaz Yusuf Akbulut'un temennisi de barış yönündeydi. Akbulut, "Bugün İsa Mesih'in doğuş bayramıdır. Bayram dediğin zaman barış geliyor, insanların birbirini ziyaret etmesi, barışması geliyor akla. Bu bayram Hıristiyanlık dünyası için çok önemlidir. Bütün Hıristiyanlık bayramı İsa Mesih'in doğuşunu kutluyor. Bu bayramda bütün dünyada barış kardeşlik ve sevgiye vesile olmasını dileriz” şeklinde konuştu.
Ayinin ardından katılanlara çörek ve şeker ikram edildi. Ayine katılanlar, birbirinin bayramını kutladı.
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