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Müslümanlar'ın Hayatını Kolaylaştıran Uygulama

26.05.2018 18:34 | Son Güncelleme

Seyahat ederken kendilerine ibadet edecek yer arayan Müslümanlar’ın artık akıllı telefonlarını açmaları yeterli. İslami GPS adlı bir uygulama, kullanıcılarının ihtiyaç duyduklarında dünyanın her yerinde cami bulmalarına yardım ediyor

Müslümanlar'ın Hayatını Kolaylaştıran Uygulama

Seyahat ederken kendilerine ibadet edecek yer arayan Müslümanlar’ın artık akıllı telefonlarını açmaları yeterli. İslami GPS adlı bir uygulama, kullanıcılarının ihtiyaç duyduklarında dünyanın her yerinde cami bulmalarına yardım ediyor.

İslami GPS, bilmedikleri bir kentte ibadet etmek isteyen Müslümanlar’ın en yakındaki camileri bulmalarına yardımcı oluyor.

Uygulamayı Londra’da yaşayan İkbal Hüseyin geliştirmiş. Hüseyin’e ilham veren, Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’a yaptığı ziyaret olmuş: "İstanbul’a gittim ve kendime namaz kılacak yer aradım. Şehirde yeni olduğum ve dil engeline takıldığım için camileri bulmakta zorlandım. Ben de kendi kendime neden camilerin yerini gösteren bir uygulama yapmıyorum dedim."

İslami GPS’in çoğu Endonezya’dan, bir kısmı da Amerika ve İngiltere’den olmak üzere yaklaşık 50 bin kullanıcısı var.

Londra’da bir Müslüman teknoloji tanışma grubunun üyesi olan Arfah Faruk, uygulamanın İslam’ın modern dünyayla bağlantısını sağladığını söylüyor: "Müslümanlar’ın uygulamayı benimsemesinin bir nedeni bence çok yoğun yaşadıkları günlük hayatta Müslüman olarak sürekli şekilde onlara kendilerini geliştirme fırsatı vermesi."

Dünyanın diğer ucunda yer alan ancak rüyalarda görülebilecek camiler içinse Hüseyin uygulamaya sanal gerçeklik tekolojisi eklemeyi planlıyor.

İkbal Hüseyin, "Mesela Malezya’da bir camiyi görmek istiyorsunuz. Çin’de çok eski, yaklaşık 100 yıllık bir cami var. Ziyaret edemeseniz de en azından sanal gerçeklik setiyle görebilirsiniz," diyor.

Bazı Müslümanlar için İslami GPS dualarının yanıtı olabilir.

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