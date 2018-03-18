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Muş’ta 52 Yıl Sonra Karsız Kış

18.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en fazla kar alan illerinden olan Muş 52 yıl sonra ilk kez karsız ve bahar gibi bir kış mevsimi geçirdi. Geçen yıl karla mücadelesi eleştirilen belediye bu sene yeni ekipmanlar alarak, hazırlık yaptı. Ancak bu kez kar yağmadı

Muş’ta 52 Yıl Sonra Karsız Kış

Türkiye’nin en fazla kar alan illerinden olan Muş 52 yıl sonra ilk kez karsız ve bahar gibi bir kış mevsimi geçirdi. Geçen yıl karla mücadelesi eleştirilen belediye bu sene yeni ekipmanlar alarak, hazırlık yaptı. Ancak bu kez kar yağmadı.

Türkiye’nin doğusunda, Kurtik Dağı’nın kuzey yamaçlarında kurulu bir kent. Kentin en önemli özelliği kış aylarında metrelerce kar yağması. Yıllardan beri Muş’un kış aylarındaki en önemli gündemi kar. Kent merkezi son karı geçen yıl gördü. Kasım 2016’da yağmaya başlayan kar Nisan 2017’ye kadar yerde kaldı. Kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buldu. Muşlular kış aylarında hayatlarını kar ve soğuğa göre düzenliyor. Metrelerce karın kapattığı yollarda evlere patika açmak, çatılardan sarkan metrelerce sarkıtları kırmak, evlerin donan su şebekelerini çözmek kışın rutin işleri arasındaydı. Kış aylarında Muş’tan geçen Murat Nehri de kalın bir buz tabakasıyla kaplanırdı. Nehir yüzeyi kimileri için eğlence mekanı, balıkçılar içinde av sahası olurdu. Buzları baltalarla kıran balıkçılar, açtıkları deliklerden avlanırdı.

Ancak bu sene Türkiye genelini etkisi altına alan sıcak hava Muş’ta da kendisini gösterdi. Yıllar sonra kent karsız ve baharı aratmayan bir mevsim geçirdi. Kente kar yağmaması herkesi şaşırtmıştı. 97 yaşındaki Muşlu Dursun Ali Taşçı, hayatında iki kez karsız mevsim gördüğünü söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Taşçı, “Havanın böyle olduğunu ikinci kezdir görüyorum. Ama tam olarak hatırlamıyorum kaç yıl oldu. Benim çocuğum küçüktü. Şimdi 60 civarında, o sene böyle bir hava gördüm. Öyle zamanlar gördüm ki, Nisan ayında tarlada karı eşelerdik” dedi.

Kış aylarında belediyenin en önemli çalışması karla mücadeleydi. Önceki yıllarda bütçesinin önemli bölümünü kar temizlemeye ayıran belediye, zaman zaman hükümetten ek bütçe istiyordu. Geçen yılki çalışmaların vatandaşlar tarafından eleştirilen Muş Belediyesi bu yıl ek tedbirler aldı. Belediye tarihide ilk kez kar temizleme aracı satın aldı. Kar ekipleri oluşturuldu, araçlar elden geçirildi ama beklenen olmadı.

48 yaşındaki Belediye Başkanı Feyat Asya, hayatında ilk kez böyle bir mevsimle karşılaştığını söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Asya, kar temizleme bütçesini başka alanlarda kullandıklarını belirterek; “Benim hatırladığım kadarıyla ilk defa bir kış mevsimini bu şekilde görüyorum. Geçen sene çok yoğun kar yağışını gördük. Geçen sene yaklaşık 4 metre 20 santim kar alan ilimiz bu sene kar almadı. Ama biz bütün hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Hazırlıklara ilaveten kar küreme aracını makine parkımıza getirdik. Ama bu sene kullanamadık. Bu nedenle belediyemizin ekstra yapacağı masrafları farklı alanlardaki yatırımlara harcama planı yaptık. Büyüklere sorduğumuzda 1966 yılında benzer bir durum olduğunu söylediler. Bu sene ilk yaşadık, mevsim olağan üstü güzel geçti. Kar yağışı yok. Biz de karla mücadele değil alt yapı, park bahçe, kaldırım çalışmaları yaptık” diye konuştu.

Kar yağışının fazla olduğu Muş’ta dünya çapında dereceler almış çok sayıda kayakçı da yetişti. Liglerde yarışan 30 sporcusu bulunan kentte bu sene kar olmadığı için sporcular antrenman yapamadı. Sporcular tekerlekli kayakla asfaltta çalışmak zorunda kaldı. Kar yağmayınca kayak merkezi de açılmadı.

Kar Muşlular için eziyet olsa da, bazıları için de gelir kapısıydı. Kış aylarından onlarca kişi, çatılardaki karları temizleyerek, para kazanıyordu. Bu yıl kar olmayınca, temizlik ekipleri para da kazanamadı.

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