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Musul'da dram! Çocuklarını eve gömmek zorunda kalıyorlar

DÜNYA HABERLERİ | 09.02.2018 08:57 | Son Güncelleme

Irak'ın 2. büyük kenti olan Musul, 7 ay önce DEAŞ esaretinden kurtarıldı ancak kent sakinleri, hayatını kaybeden yakınlarını defnetme konusunda büyük bir sıkıntı yaşıyor. Fırat'ın doğusundaki Menkube mahallesinde yaşayan 60 yaşındaki Um Ammar, çocuklarını eve gömmek zorunda kaldığını söyledi.

Musul'da dram! Çocuklarını eve gömmek zorunda kalıyorlar

Sputnik'e konuşan Ammar, "Çatışmalarda sırasında ailemden 5 kişi hayatını kaybetti. Hepsini kendi ellerimle defnettim. Önce eşim, sonra 36 yaşındaki oğlum Başar el Abidi öldü. Teröristler, oğlumu DEAŞ'a katılmaya zorladı ancak o reddetti. Bu nedenle oğlumu infaz ettiler. Kentin kurtarıldığı sırada düzenlenen bombardımanlarda Başar'ın eşi yaralandı ve sakat kaldı, yürüyemiyor. Çocukları neredeyse öksüz kaldı" dedi.

'MEZARI SADECE İKİ HALIYLA KAPALI'

Daha sonra 22 yaşındaki oğlu Salih'in öldüğünü ve kendisini eve gömdüğünü anlatan Ammar, oğlunun mezarının sadece iki halıyla kaplı olduğunu belirtti.
Ammar, bir hava saldırısında ölen kızını ve damadını da kendisinin defnettiğini kaydetti.

Ammar, uluslararası insani kuruluşlara, gönüllülere ve tüm ilgililere kente gelme ve bu sorunun çözümüne destek verme çağrısı yaptı.

Musul'da Ammar'ın kaderini paylaşanların sayısı az değil. Musul sakinlerinin anlattığına göre birçoğu, akrabalarını ve komşularını evlerinin bodrumuna gömmek zorunda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Musul

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Okurken dayanamadım Allah güç kuvvet versin bu kadın ve bu kadın gibi olanlara..Terör örgütlerini destekleyenlere lanet olsun.
Ah Saddam ah ırak ne hallere düstü... Saddam mahkemede Amerika ırağa özgürlük deil ırağı parcalayacak demisti.. ırak halkıda saddamı yuhladı.. simdi mumla ariyolar saddamı... saddam dünyada onurlu serefli tek liderdir.. saddam ortoryadoun terazisiydi dunyanin dengesiydi.. Allah rahmet etsin ruhu şaad olsun..
söze gelince herkes çok iyi insan!!!
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