Mutfağınızda en kirli yer neresi?

Çevresel sonuçları bir tarafa, anti bakteriyel ıslak bezler harcanan paraya değer mi? Evinizde yüzeyleri silerek mikroplardan gerçekten kurtulabilir misiniz? Ayrıca bunu istediğinize emin misiniz? Hiç şüphe yok ki evimizdeki bazı mikroplar bizim için zararlı. Örneğin çiğ ete dokunurken zararlı bakterilerin çevreye sıçramaması için çok dikkatli olmalısınız. Çiğ tavuğu pişirmeden önce yıkamak özellikle çok kötü bir uygulama. Bu zararlı bakterileri yok etmediği gibi ailenizi ve sizi çok hasta yapabilecek bir şeyi çevreye yaymanıza neden olacak. Bu yüzden tavukları yıkamayın. Peki anti bakteriyel bezler ne kadar etkili? Bunu öğrenmek için Trust Me I'am a Doctor (sağlık üzerine Bir BBC programı) üç aileye sökülebilir mutfak tezgahı verdi. Testin başında tüm ailelere antibakteriyel bezlerle tezgahları iyice silmelerini söylendi. Sonra ailelerden bir mutfakta nasıl kullanılıyorsa tezgahları öyle kullanmaları istendi. Mutfak tezgahından mikropların oranını ölçmek için düzenli olarak örnekler alındı. Bu örnekler Newcastle'da Northumbria Üniversitesi'de mikrobial fizyolog Lynn Dover'a gönderildi.

Dover "Tezgah temizlendikten bir saat sonra bakteri ve mantarların büyüdüğünü gördük. 12 saat sonra ise çok daha büyük bir büyüme görüldü. Pek çok mantar çeşidi bulundu" dedi. Eğer antibakteriyel ürünleri kullanarak mikropları uzak tutmayı hedefliyorsanız zaman ve paranızı harcıyor olabilirsiniz. Hızla geri büyüdükleri gibi evimizdeki mikropların çoğu zararsız hatta bazıları sağlık içn yararlı. Ayrıca yüzeylere odaklanmak asıl konuyu kaçırmak olabilir çünkü mutfak yüzeyleri en zararlı mikropların bulunduğu yerler değil. Kamu Sağlığı ve Güvenliği Örgütü NSF International'ın yaptığı bir araştırmada 22 aileden her gün mutfak yüzeylerinden cep telefonlarına kadar 30 gündelik ev eşyasından örnekler alması istendi. Araştırmada E.coli bakterisi de dahil coliform bakterilerinin yoğun olarak bulunduğu eşyaların başında bulaşık bezleri ve süngerleri bulunduğu ortaya çıktı. Bulaşık süngerlerinin ya da bezlerinin yüzde 75'i coliform bakterisi taşıyordu. Bu bakterilerin bulunduğu diğer yerler şöyle: Mutfak lavabosu yüzde 45

Mutfak tezgahları yüzde 32

Kesme tahtaları yüzde 18 Banyoda ise coliform bakterilerinin bulunduğu noktalar: