Müthiş iddia! 'Kuzey Kore İsrail'den 1 milyar dolar rüşvet istedi'

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayımlanan bir rapora göre, 1999 yılında Kuzey Kore, İran’a ve İsrail’in diğer rakip ülkelerine füze teknolojisi satmayı iptal etmek için İsrail'den rüşvet istedi.
WSJ'nin Kuzey Koreli emekli üst düzey bir diplomata dayanarak verdiği habere göre, 1999 yılında Pyongyang’dan diplomatlar İsrailli meslektaşları ile İsveç’te gizli bir toplantı gerçekleştirdi.
Haberde, İsrail’in Kuzey Kore'nin 1 milyar dolarlık ödeme teklifini reddettiği ancak Kuzey Kore’ye gıda yardımı yapabileceğini söylediği ifade edildi.
Gazete haberinde ayrıca Kuzey Kore’nin 1980’lerden bu yana İran’a konvansiyonel silah ve balistik füze teknolojisi sattığını, düşmanlarını her zaman nükleer silah bilgisini dünyaya yaymakla tehdit ettiğini de belirtti.
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