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Myanmar lideri Su Çi'nin evine saldırı düzenlendi!

DÜNYA HABERLERİ | 01.02.2018 09:10 | Son Güncelleme

Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olaylarıyla gündeme gelen Myanmar lideri Ang San Su Çi'nin evine molotof kokteyli atıldı.

Myanmar lideri Su Çi'nin evine saldırı düzenlendi!

Myanmar lideri Ang San Su Çi'nin başkent Yangon'da bulunan konutuna molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, Çi'nin olay sırasında konutunda olmadığı belirtildi.

Daha önce Nobel Barış Ödülü kazanan Su Çi, Ağustos 2017'den itibaren Myanmar'da yükselen tansiyon ve artan şiddet olayları nedeniyle hedef tahtasına konan isimlerden biri olmuştu.

Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları nedeniyle yüzbinlerce Müslüman ülkeyi terk etmek zorunda kalmış, Birleşmiş Milletler olayları 'etnik temizlik' olarak tanımlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Myanmar arakan Ang San Su Çi

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