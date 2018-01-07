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Myanmar’da gerçekleşen saldırı direnişçi bir grup tarafından üstlenildi

DÜNYA HABERLERİ | 07.01.2018 16:30 | Son Güncelleme 8 saat önce

Mahmut Can Emir / İstanbul 7 Ocak (DHA) -Myanmar'ın Rakhine bölgesinde, üç kişinin yaralandığı saldırı, Rohingya'yı "devlet tarafından desteklenen terörizm”den korunmak için çaresiz kaldığını iddia eden Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu adlı bir direnişçi grup tarafından üstlenildi.

Kendisini Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu'nun (ARKA) lideri olarak tanıtan Atta Ullah tarafından yapılan Twitter paylaşımında, Cuma günü Maungdaw'da gerçekleştirilen saldırının Rohingyalıların devlet tarafından bölgeden çıkarılmasına bir misilleme olarak planlandığı duyurdu.

Atta Ullah ayrıca, devlete bağlı kolluk kuvvetlerinin sivilleri öldürdüğünü, kadınlara tecavüz ettiğini ve köyleri yok ettiğini ekledi.

Açıklamada, talepleri karşılanan kadar mücadeleye devam edeceklerini duyuran Ullah, "İnsani ihtiyaçlar ve politik gelecek ile ilgili alınan kararlarda Rohingya halkına danışılmalıdır” dedi.

Birleşmiş Milletler ve ABD tarafından "etnik temizlik” olarak adlandırılan, Myanmar ordusunun Rohingyalı azınlıklara karşı Ağustos ayında başlattığı operasyonlarda 650 binden fazla Rohingyalı Bangladeş'e sığınmıştı.

Sıonır Tanımayan Doktorlar tarafından yapılan açıklamaya göre, Aralık ayında, 730'u çocuk olmak üzere, tahminen 6,700 Rohingyalı operasyonlarda hayatını kaybetti.

Myanmar'ın sivil lideri Suu Kyi'nin sözcüsü U Zaw Htay yaptığı açıklamada, saldırının Myanmar ve Bangladeş arasındaki anlaşmayı bozmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Ülkeye dönüşler 23 Ocak tarihinde başlayacak ancak saldırı 5 Ocak tarihinde gerçekleşti” dedi.

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