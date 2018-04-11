Myanmar'da öldürülen Müslümanları araştıran Reuters gazetecilerine yönelik dava düşürülmedi

Myanmar'da (Burma) bir mahkeme, Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanların (Rohingyalar) askerler ve köylüler tarafından öldürüldüğü iddiasını araştırırken tutuklanan iki Reuters muhabirine yönelik davayı düşürmeyi reddetti. Muhabirler Wa Lone ve Kyaw Seo Oo, geçen yıl Arakan eyaletinde 10 kişinin öldürülmesini araştırırken tutuklanmıştı. Ajans, Myanmar'da tutuklanan iki gazetecisinin bu araştırma nedeniyle hapsedildiğini savunuyordu. Gazeteciler, Myanmar'da devlet sırları kanununu ihlâl etmekle suçlanıyor. Ordu: 7 asker suçlu bulundu Myanmar ordusu ise Salı günü askeri mahkemenin söz konusu olayda yer aldıkları için 7 askeri 10 yıl hapis ve ağır iş cezasına çarptırdığını açıkladı. Gazeteciler hakkında karar veren mahkeme ise, ordunun bu açıklamasıyla ilgili bir yorumda bulunmadı. Reuters 10 kişiden ikisinin Budist köylülerce keskin aletler kullanılarak öldürüldüklerini, diğerlerinin ise ordu tarafından vurulduğunu söylüyordu. Reuters iki gazetecinin kamu yararı için çalıştıklarını gösterme amacıyla söz konusu araştırmayı yayımlamıştı.

UYARI: BU HABER BAZI OKUYUCULARIN RAHATSIZ OLABİLECEĞİ GÖRÜNTÜ İÇERİYOR. BBC iddia edilen infazların detaylarını bağımsız olarak doğrulayabilmiş değil. Arakan eyaletinde Müslümanlar ve Budistler arasındaki çatışmalar, onbinlerce Müslümanın ordunun operasyonu sonucu komşu Bangladeş'e kaçmasıyla dünya gündemine oturmuştu. Ordu, Arakan eyaletindeki militanlara karşı savaştıklarını söylüyor, ancak insan hakları grupları binlerce sivilin öldürüldüğünü kaydediyor. Myanmarlı gazeteciler Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, 12 Aralık'ta polisle buluştuktan sonra gözaltına alınmıştı. Yetkililer gazetecilerin "Arakan eyaletine ve güvenlik güçlerine ilişkin önemli ve gizli hükümet belgelerini ellerinde bulundurmaktan tutuklandıklarını" açıkladı. Yetkililer ayrıca bu bilgilerin "yabancı basınla paylaşmak üzere yasa dışı bir şekilde toplandıklarını" kaydediyor. Araştırmanın detayları Araştırma, Arakan eyaletindeki Inn Dinn köyünde 2 Eylül 2017'de gerçekleştiği öne sürülen bir olay hakkında. Reuters, iki gazetecinin Budist köylülerle, güvenlik güçleriyle yapılan röportajlar ve fotoğraflar üzerinden 10 kişinin infazıyla ilgili kanıt topladıklarını söylüyor.