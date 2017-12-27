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Myanmar’da Reuters muhabirlerinin gözaltı süreleri uzatıldı

DÜNYA HABERLERİ | 27.12.2017 17:15 | Son Güncelleme 7 saat önce

Mergim Özdamar / İstanbul, 27 Aralık (DHA) – Son iki haftadır Myanmar'da gözaltında olan iki Reuters muhabirinin gözaltı süresi bugün iki hafta daha uzatıldı.

Mahkemede yargıç Ohn Myint, Wa Lone, 31, ve Kyaw Soe Oo, 27, isimli muhabirlerin davasında, polisin talebi üzerine, gözaltı süresinde 14 günlük uzatmayı kabul etti. Polis daha sonra muhabirleri cezaevine götürdü. Muhabirler daha önce bir polis teşkilatında tutuluyorlardı.

İki gazetecinin, gözaltına alınmalarından bu yana ilk kez Reuters tarafından tutulan avukatları ve aileleri ile görüşmelerine izin verildi.

İki gazeteci, Rakhine eyaletinden yaklaşık 655 bin Rohingyalı sığınmacının ülkeyi terkederek komşu Bangladeş'e geçmelerine neden olan olaylara ilişkin haber yapıyordu.

Muhabirler, 12 Aralık'ta polis memurlarıyla akşam yemeği yemek üzere buluştuklarında tutuklandı.

Muhabirler gözaltı süresi boyunca kötü muamele görmediklerini söylediler.

Wa Lone, "Elimizden gelen en iyi şekilde yüzleşeceğiz, çünkü hiçbir zaman yanlış bir şey yapmadık. Medya yasasını ve ve etik kuralları hiç bir zaman ihlal etmedik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Reuters'dan yapılan açıklamada, iki muhabirin yalnızca görevlerini yerine getirdiğini ve serbest bırakılmaları gerektiğini vurgulandı.

Birleşmiş Milletler, İngiltere ve Kanada da dahil olmak üzere dünyanın önde gelen bazı ülkelerinden hükümet yetkilileri ile BM üst düzey yetkilileri, muhabirlerin serbest bırakılmasını isteyen açıklamalar yaptılar.

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