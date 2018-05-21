NAFTA Görüşmeleri Sürüyor

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Amerika, Meksika ve Kanada arasındaki Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’yla (NAFTA) ilgili önemli konuların hala görüşülmekte olduğunu kaydetti.
Mnuchin, CNBC’e yaptığı açıklamada yeniden yapılan müzakerelerde hala bazı çok önemli konularda uzlaşmaya varılmadığını belirtti.
Mnuchin, “Önümüzdeki haftalarda nereye varacağımızı göreceğiz” dedi ve 3 ülkenin yeni bir anlaşmaya varmak için hala istekli olduğunu vurguladı.
“Yeni bir anlaşma için hala çalışıyoruz” diyen Mnuchin, bunun Başkan Donald Trump için öncelik olduğunu söyledi.
Trump yönetiminin Kongre onayı gerektirecek yeni bir NAFTA anlaşmasına odaklandığını kaydeden Mnuchin, bununla birlikte Trump’ın Kongre onayı gerektirmeyecek daha dar kapsamlı bir anlaşmayı da tercih edebileceğini kaydetti.
Müzakerelerle ilgili bir zaman kısıtlaması olmadığını belirten Bakan bununla birlikte, Meksika’da Temmuz ayındaki başkanlık seçimiyle Kasım ayında Amerika’daki ara dönem Kongre seçimlerinin baskı unsuru olduğunu söyledi.
Meksika henüz çözüme varılmamış konuların çok da karmaşık olmadığı görüşünde. Geçen hafta Amerika Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ise tarafların anlaşmaya yakın olmadığını belirtmişti.
Temsilciler Meclisi Paul Ryan’a göre Kongre üyelerinin bir anlaşmayı onaylaması için geçen Perşembe bilgilendirilmeleri gerekiyordu.
Beyaz Saray ekonomik danışmanı Larry Kudlow bir anlaşma için hala vakit olduğu görüşünde. Kudlow, CNBC’ye yaptığı açıklamada zamanın Ryan’ın belirttiği gibi sıkı olduğunu düşünmediğini kaydetti ve anlaşma üzerindeki görüşmelerin halen sürdüğünü söyledi.
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