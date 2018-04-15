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Nalbur dükkanında dehşet! Evli kadının boğazına bıçağı dayayıp...

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2018 08:01 | Son Güncelleme

Rusya'da bıçaklı saldırgan, girdiği nalburda bir çocuk annesi kadına tecavüze yeltendi. Genç kadının direniş anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Nalbur dükkanında dehşet! Evli kadının boğazına bıçağı dayayıp...

Rusya'da nalbur dükkanına giren bıçaklı saldırgan, bir çocuk annesi genç kadının boğazına bıçak dayayıp tecavüz etmeye kalktı. Yaşanan boğuşma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

YOLDAN GEÇEN MÜHENDİS, SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Genç kadın, bıçaklı saldırgana direndiği sırada kapının önünden geçen 29 yaşındaki genç mühendis, çaresiz kadını kurtarmak için hiç düşünmeden nalbur dükkanına girdi. Saldırgan, içeri giren mühendisin yardımıyla etkisiz hale getirildi.

RUSY

KAHRAMAN MÜHENDİSE TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Polis olay yerine gelip, bıçaklı saldırganı gözaltına alırken, çaresiz kadını tecavüzden kurtaran genç mühendis alkışlarla karşılandı. Soyal medyada genç mühendise cesaretinden dolayı tebrik mesajları yağdı.

MUHENDIS

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Rusya bıçaklı saldırı

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