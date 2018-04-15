Nalbur dükkanında dehşet! Evli kadının boğazına bıçağı dayayıp...

Rusya'da nalbur dükkanına giren bıçaklı saldırgan, bir çocuk annesi genç kadının boğazına bıçak dayayıp tecavüz etmeye kalktı. Yaşanan boğuşma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
YOLDAN GEÇEN MÜHENDİS, SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Genç kadın, bıçaklı saldırgana direndiği sırada kapının önünden geçen 29 yaşındaki genç mühendis, çaresiz kadını kurtarmak için hiç düşünmeden nalbur dükkanına girdi. Saldırgan, içeri giren mühendisin yardımıyla etkisiz hale getirildi.
KAHRAMAN MÜHENDİSE TEBRİK MESAJLARI YAĞDI
Polis olay yerine gelip, bıçaklı saldırganı gözaltına alırken, çaresiz kadını tecavüzden kurtaran genç mühendis alkışlarla karşılandı. Soyal medyada genç mühendise cesaretinden dolayı tebrik mesajları yağdı.
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
Rusya dünyanın en derin mağarasına indi
İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti
Nevşehir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Üçüncü dünya savaşı mı çıkıyor? İşte İbrahim Kalın'ın yazısı
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Kemal Kılıçdaroğlu sınır karakolu ziyaretinde kamuflaj giymedi
Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
900 kız çocuğunu hamile bıraktılar!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Okuyucu Yorumları 1 yorum