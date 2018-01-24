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NASA astronotları uzay istasyonu dışındaki "robot kolu" onardı

DÜNYA HABERLERİ | 24.01.2018 18:54 | Son Güncelleme 7 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Ocak (DHA) - ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yayınladığı son görüntüler, astronotların uzay istasyonu dışındaki "robot kolu"nu onardığını gösterirken, bu görev ayrıca "yılın ilk uzay yürüyüşü" olarak da kayıtlara geçti.Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli Mark Vande Hei ve Scott Tingle, yırtılarak zarar gören eski robot kollunu onarmak üzere istasyondan dışarı çıktı.Astronotların onardığı robot kolu, istasyona gönderilen kargoların tutulması ve astronotlara iletilmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

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