NASA çalışanına verilen hapis cezasına ABD'den tepki

Washington, ABD vatandaşı Gölge’nin mahkûmiyetinden "kaygı duyduğunu" açıkladı.Türkiye kökenli ABD vatandaşı Serkan Gölge, Gülen yapılanmasına ilişkin Hatay'da görülen davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
''Silahlı terör örgütüne üye olmaktan'' yargılanan NASA çalışanı Gölge'ye verilen cezaya ABD'den tepki gecikmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, ''Gölge'nin güvenilir deliller olmaksızın mahkûm edilmesinden kaygı duyduklarını'' açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, ''Gölge'nin davasının yanı sıra OHAL altında yargı süreci devam eden diğer ABD vatandaşlarına ilişkin, yargı bağımsızlığı, kişinin adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzere Türk anayasasıyla teminat altına alınmış haklarla ilgili ciddi kaygılara yol açan diğer davaları da yakından izleyeceklerini'' söyledi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de Twitter hesabından yayımladığı açıklamada, Nauert'in, ''Türk hükümetini uzatmalı OHAL durumuna son vermeye ve OHAL yetkileriyle keyfi olarak tutuklananları serbest bırakmaya; Türkiye'nin kendi içindeki ve uluslararası yükümlülükleriyle taahhütlerine uygun şekilde hukukun üstünlüğünü muhafaza etmeye çağırıyoruz'' şeklindeki sözlerine yer verdi.
DHA'nın haberine göre Gölge'nin hapis cezasına çarptırıldığı duruşma, ABD'nin Adana Konsolosluğu yetkilileri tarafından da izlendi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılan Gölge, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, çifte vatandaşlığı bulunan 37 yaşındaki Gölge 2016 yazında eşi ve iki çocuğuyla ailesini ziyaret etmek üzere Türkiye'ye gelmiş; 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ABD'ye döneceği sırada ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''casusluk'' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.
Konsolosluk personelinin tutuklanması vize krizi çıkarmıştı
Türkiye ile ABD arasındaki ilşkiler son dönemde zorlu sınavlar veriyor. Geçen yıl, iki müttefik arasındaki ilişkiler ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan Türk vatandaşı Metin Topuz'un Gülen yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından gerilmişti. Topuz'un tutuklanmasına ilişkin Türkiye'den bir açıklama talep eden ABD hükümeti, Türkiye'deki ABD büyükelçilik ve konsolosluklarında vize hizmetlerinin durdurulmasına karar vermiş; Türkiye de bu hamleye aynı şekilde ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya alarak yanıt vermişti.
Geçen Aralık ayında vize hizmetlerini yeniden başlattığını duyuran ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türk hükümetinin ileride Amerikan temsilciliklerinde çalışan personeli gözaltına almak istediğinde ABD'yi önceden bilgilendireceğini bildirmişti.
DW,DHA,dpa/SÖ,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
Suriye'de son dakika gelişmesi! TSK, Suriye Ordusu'yla karşı karşıya geldi
Tarlada uyuyan oğlunun üzerinden minibüsle geçti
Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü
2 çocuk annesi evli kadını şantajla fuhuşa zorladı
ABD'den Türk firmaya 'IŞİD'e destek' suçundan yaptırım
Almanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildiler
Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!
Bunu da gördük! Uçağı iterek çalıştırdılar
Dudakları para basıyor!
Bekir Bozdağ, AP Raportörü Kati Piri’yi kovmuş!
WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum