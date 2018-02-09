NASA çalışanına verilen hapis cezasına ABD'den tepki

Washington, ABD vatandaşı Gölge’nin mahkûmiyetinden "kaygı duyduğunu" açıkladı.Türkiye kökenli ABD vatandaşı Serkan Gölge, Gülen yapılanmasına ilişkin Hatay'da görülen davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

''Silahlı terör örgütüne üye olmaktan'' yargılanan NASA çalışanı Gölge'ye verilen cezaya ABD'den tepki gecikmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, ''Gölge'nin güvenilir deliller olmaksızın mahkûm edilmesinden kaygı duyduklarını'' açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, ''Gölge'nin davasının yanı sıra OHAL altında yargı süreci devam eden diğer ABD vatandaşlarına ilişkin, yargı bağımsızlığı, kişinin adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzere Türk anayasasıyla teminat altına alınmış haklarla ilgili ciddi kaygılara yol açan diğer davaları da yakından izleyeceklerini'' söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de Twitter hesabından yayımladığı açıklamada, Nauert'in, ''Türk hükümetini uzatmalı OHAL durumuna son vermeye ve OHAL yetkileriyle keyfi olarak tutuklananları serbest bırakmaya; Türkiye'nin kendi içindeki ve uluslararası yükümlülükleriyle taahhütlerine uygun şekilde hukukun üstünlüğünü muhafaza etmeye çağırıyoruz'' şeklindeki sözlerine yer verdi.