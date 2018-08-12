NASA Güneş Yolunda

Amerika Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Güneş’e daha önce hiç olmadığı kadar yakınlaşması planlanan uzay aracını Florida’daki Cape Canaveral Üssü’nden fırlattı.
Parker Güneş İnceleme roketi Pazar gününün erken saatlerinde fırlatıldı.
NASA, fırlatıltıştan yaklaşık 1 saat sonra uzay aracının roketten başarıyla ayrıldığını ve uzayda yoluna devam ettiğini belirtti.
Uzay aracının amacı tarihde daha önce hiçbir uzay aracının yapamadığını yapmak, Güneş’in atmosferine yolculuk etmek.
Uzay aracının Güneş'e 6 milyon km yaklaşması planlanıyor.
Araç, tarihde insan eliyle yapılanların en hızlısı. Elde edilecek verilerin Güneş’in daha önce neden olduğu anlaşılmayan bazı gizemli hareketlerini çözmeye yardımcı olması bekleniyor.
Bu görev için yapılan uzay aracı küçük bir araç büyüklüğünde ve saatte 430 bin mil hıza ulaşıyor. Bu hızla Philadelphia’dan başkent Washington’a bir saniyede ulaşabilmek mümkün.
NASA yıllarca Güneş’in atmosferine bir uzay aracı göndermek istedi ancak bu zamana kadar aracı güneş ısısından koruyacak gerekli teknolojiye sahip değildi.
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