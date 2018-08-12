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NASA Güneş’e En Çok Yaklaşacak Roketini Fırlattı

12.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

Yüksek sıcaklığa dayanabilen Parker Güneş Roketi (Parker Solar Probe) adlı uzay aracıyla hedeflenen, Güneş’in ‘korona’ denilen taç tabakasının ve Güneş fırtınalarına neden olan dış atmosferinin yakından incelenmesi

NASA Güneş’e En Çok Yaklaşacak Roketini Fırlattı

NASA, Pazar günü erken saatlerde Güneş’e daha önce herhangi bir uzay aracına göre en fazla yaklaşacak insansız uzay roketini fırlattı.

Yüksek sıcaklığa dayanabilen Parker Güneş Roketi (Parker Solar Probe) adlı uzay aracıyla hedeflenen, Güneş’in ‘korona’ denilen taç tabakasının ve Güneş fırtınalarına neden olan dış atmosferinin yakından incelenmesi.

Uzay aracı, Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üssünden yerel saatle sabaha karşı 3.30’da fırlatıldı. Araç Güneş misyonuna yedi yıl boyunca devam edecek.

Güneş’in ‘korona’ tabakasının 6,1 kilometre içine girecek olan Parker Güneş Roketi Güneş’e daha önce hiçbir uzay aracının yaklaşmadığı kadar çok yaklaşacak.

Güneş’in taç katmanı Korona, aynı zamanda Dünya’da iletişim teknolojilerinde aksaklığa neden olan Güneş fırtınalarının oluştuğu katman. NASA böylece Güneş Fırtınaları’ndan kaynaklı değişiklikleri önceden tahmin edebilmeyi umuyor.

Projenin maliyeti 1,5 milyar dolar. İsmini Amerikalı astrofizikçi Eugene Newman Parker’dan alan uzay aracı zor sıcaklık ve radyasyon koşullarına dayanmak zorunda. Güneş’e en yakın geçişinde 1,370 santigrat derece sıcaklığa dayanmak zorunda kalacak roketin içindeki soğutma sistemi iç unsurlarını 29 santigrat derece sıcaklıkta sabit tutmaya programlanmış.

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