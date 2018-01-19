NASA siyahi kadın astronotun uzay görevini iptal etti

NASA sözcüsü Brandi Dean konuyla ilgili yaptığı açıklamada Epps yerine astronot Serena Aunon-Chancellor'ın ISS ekibine katılacağını belirtti.
Dean, Epps'in neden görevden alındığına dair bilgi vermedi.
Misyon hazırlık eğitimi için Rusya'da bulunan Epps'in ABD'ye geri döneceği bildirildi.
NASA sözcüsü Brandi Dean kararın Rus Uzay Ajansı tarafından değil NASA tarafından verildiğinin altını çizdi.
Astronotların misyon tarihine bu kadar kısa zaman kala görevden alınması NASA içinde çok sık karşılaşılan bir durum değil.
NASA'da 2011 yılından bu yana astronot olarak görev yapan 47 yaşındaki Epps görevden alınmasaydı, ISS'de uzun süreli görev yapan ilk siyahi kadın astronot olacaktı. Daha önce ISS'yi ziyaret eden siyahi astronotlar olmuş, fakat hiçbiri uzun süreli görev üstlenmemişti.
AA
2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?
ABD Başkanı Trump'tan hükümetin kapanmaması için son hamle
Adnan Oktar'ın programına çıkan kızlarla ilgili son gelişme
Rusya'dan 'Afrin'den çekiliyorlar' haberlerine yalanlama geldi
115 hamile çocuk skandalında son dakika gelişmesi!
Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti
Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi
Bu fotoğraftaki detay şoke etti
Kılıçdaroğlu kürsüyü yumruklayarak haykırdı: Bir milim geri adım atmayacağız
Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum