Nasa uçan teleskobu Sofia yıldızların oluşumuna dair yeni ipuçları buldu

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi Nasa'nın uçan teleskobu olarak bilinen Sofia sayesinde, yıldızların gaz ve toz bulutlarından nasıl doğduğuna ilişkin önemli bilgiler elde edildi.

Uzay gözlem merkezi Sofia'nın yaptığı ölçümleri inceleyen bilim insanları, yıldızların oluşumunda manyetik alanın büyük rol oynadığını ortaya çıkardı.

Dünya'ya en yakın yıldız oluşum bölgelerinden Rho Ophiuchi A'yı araştıran uzaybilimciler, Sofia'ya HAWC+ adı verilen bir mekanizma yerleştirdi.

Böylece Samanyolu düzleminde varolan moleküler gazlar ve toz tanelerinin oluşturduğu dev bulutların, kendi kütle çekimleriyle nasıl sıkıştığı gözlemlendi. Bulutların manyetik alanlarda nasıl farklı kutuplarda hizalandığı da haritalandırıldı.

Yıldızlar nasıl oluşuyor?Araştırma raporunun yazarlarından Fabio Santos'a göre, yıldız ve gezegenlerin nasıl oluştuğu hâlâ gökbilimin en karmaşık sırlarından.

Şu ana kadar elde edilen bilgilerle, yıldızların oluşumu dev gaz ve toz bulutlarının sıkışmasıyla açıklanıyor.

Giderek yoğunlaşan bu bulutlar parçalanarak gaz yığınlarına dönüşüyor, ardından da "çekirdek" dediğimiz yoğun yapılar oluşuyor. İşte bebek yıldızlar da gaz ve tozdan oluşan bu yoğun çekirdeklerde bulunuyor.