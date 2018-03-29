NASA Uzaya Atom Saati Göndermeye Hazırlanıyor

Son dönemde adından çok söz ettiren uzay teknolojisi firması Space X tarafından inşa edilen Falcon Heavy adlı mekiğin uzaya fırlatılmasından sadece günler sonra, Amerika Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzaya özel yapım bir atom saati göndermeye hazırlandığını açıkladı. Dünyadaki atom saatlerinden çok daha küçük ve sağlam olan bu yeni cihazın, uzayın derinliklerine yolculuk eden astronotlara navigasyon desteği sağlaması bekleniyor.

Space X CEO’su Elon Musk bile Falcon Heavy’nin ilk uzay uçuşunun bu kadar pürüzsüz olmasını beklemiyordu.

Elon Musk, “Başarılı olmasını gerçekten beklemiyordum. Bir roketin fırlatılma anında binlerce sorun yaşanabilir. Sorun yaşanmadığı zaman, sonuç harika,” şeklinde konuşmuştu.

Falcon Heavy’nin 27 roket motoru, 64 ton yükü, Uluslararası Uzay İstasyonu ve dünyamızın etrafında dönen birçok uydunun bulunduğu alçak yörüngenin çok daha uzağına taşıyabiliyor.

Mekiğin bir sonraki uçuşunun Haziran’da yapılması bekleniyor ve NASA tarafından inşa edilen ileri teknoloji ürünü Deep Space Atom Saati dışında uzaya ne taşıyacağı henüz bilinmiyor.