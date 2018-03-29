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NASA Uzaya Atom Saati Göndermeye Hazırlanıyor

29.03.2018 15:47 | Son Güncelleme

Amerika Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzaya özel yapım bir atom saati göndermeye hazırlandığını açıkladı. Dünyadaki atom saatlerinden çok daha küçük ve sağlam olan bu yeni cihazın, uzayın derinliklerine yolculuk eden astronotlara navigasyon desteği sağlaması bekleniyor

NASA Uzaya Atom Saati Göndermeye Hazırlanıyor

Son dönemde adından çok söz ettiren uzay teknolojisi firması Space X tarafından inşa edilen Falcon Heavy adlı mekiğin uzaya fırlatılmasından sadece günler sonra, Amerika Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzaya özel yapım bir atom saati göndermeye hazırlandığını açıkladı. Dünyadaki atom saatlerinden çok daha küçük ve sağlam olan bu yeni cihazın, uzayın derinliklerine yolculuk eden astronotlara navigasyon desteği sağlaması bekleniyor.

Space X CEO’su Elon Musk bile Falcon Heavy’nin ilk uzay uçuşunun bu kadar pürüzsüz olmasını beklemiyordu.

Elon Musk, “Başarılı olmasını gerçekten beklemiyordum. Bir roketin fırlatılma anında binlerce sorun yaşanabilir. Sorun yaşanmadığı zaman, sonuç harika,” şeklinde konuşmuştu.

Falcon Heavy’nin 27 roket motoru, 64 ton yükü, Uluslararası Uzay İstasyonu ve dünyamızın etrafında dönen birçok uydunun bulunduğu alçak yörüngenin çok daha uzağına taşıyabiliyor.

Mekiğin bir sonraki uçuşunun Haziran’da yapılması bekleniyor ve NASA tarafından inşa edilen ileri teknoloji ürünü Deep Space Atom Saati dışında uzaya ne taşıyacağı henüz bilinmiyor.

Bu atom saati şu anda NASA’nın California’daki laboratuvarında test ediliyor.

John Lowe, atom saatleri inşa eden Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nde bilimadamı.

John Lowe, “Zaman mesafe demek ve eğer uzayda bir atom saatiniz olursa, bu yön bulma sürecine yardım eder. Saat ne kadar iyi çalışırsa, navigasyona o kadar yararlı olur,” diyor.

NASA’ya göre, Deep Space Atom Saati’nin, 10 yıl boyunca, sadece bir saniyenin yedi milyonda biri kadar zaman kaybı yaşaması bekleniyor. Mikrodalga fırından daha küçük olan atom saati, sert hava koşullarına uygun olarak inşa edildi.

Dünyadaki atom saatleri, bir radyo sinyalinin dünyayla bir uzay mekiği arasında seyahat etmesinin tam olarak ne kadar sürdüğünü ölçüyor.

Böylece, yeryüzündeki yetkililer, astronotlara nerede olduklarını ve nereye gideceklerini söyleyebiliyor.

Uzay mekiğine daha yakın olan bir atom saati, astronotların yeryüzünden sinyal gelmesini beklemeden hareket etmesine yardımcı olacak.

John Lowe, “Bundan böyle, uzayın derinliklerine gönderilen her mekikte bir atom saati bulunmalı,” diyor.

NASA mühendisleri, uydu bazlı küresel konumlama sisteminin gelişmesine yardımcı olacak çok daha küçük atom saatleri inşa edeceklerini söylüyor.

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