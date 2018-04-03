Nasıl Daha Mutlu Olabilirsiniz?

Psikoloji Profesörü Laurie Santos’un Yale Üniversitesi’nin konser salonunda verdiği derste tek bir boş yer yok.
Çünkü Santos, derste nasıl daha mutlu olunabileceği öğretiyor.
Santos dersi şöyle tanımlıyor: “Psikoloji ve İyi Hayat dersi, bilimin hayatı daha güzel nasıl yaşayabileceğinizi anlatıyor, daha mutlu yaşamanızı sağlıyor. Önce mutlulukla ilgili bazı yanlış algıları gözden geçireceğiz.”
Ders, mutlu olmak için hayatımızda bir şeyleri değiştirmemiz gerektiği düşüncesinin yanlış olduğunu savunuyor.
Öte yandan hepimiz para ve zenginliğin bizi mutlu etmeyeceğini duyduk.
Fakat yeni bilimsel araştırma, herkesin başarı elde etmek için çalıştığını ve bu çabanın onları mutlu ettiğini düşündüğünü gösteriyor. Aynı araştırma yaşam koşullarının mutluluğumuz açısından çok az etkisi olduğunu ortaya koyuyor.
Bilimadamları hayat standartlarını geliştirmenin mutluluğa yüzde 10 etkisi olduğunu tahmin ediyor.
Araştırmanın mutluluk oranını arttırmak için önerdiği, başkalarıyla zaman geçirmek ve başkalarıyla konuşmak.
Aileyle ve arkadaşlarla vakit geçirmek de hayati önem taşıyor.
Bu sosyal bağlantıların gerçekten mutlu bir insan olmak için gerekli olduğu belirtiliyor.
Profesör Santos, okul ve işteki baskının birçok kişinin kafasında onların iyiliği için yanlış algılamaya neden olduğunu söylüyor. Bilim, kişilerin gerçekte neye ihtiyaçları olduğu konusunda yardımcı olmaya hazır.
Bazı Yale öğrencileri tavsiyeyi önemsiyor.
Sınıf için ev ödevleri, daha fazla minnet duymak, kibar davranmak ve sosyal bağları güçlendirmek üzerinde yoğunlaşıyor. Çok fazla talep olduğu için, bu dersi şimdi Coursera.org sitesinde ücretsiz olarak almak mümkün.
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