HABER

Nasim Najafi Aghdam: Türkçe videolar da üreten YouTube saldırganı

04.04.2018 11:41 | Son Güncelleme

YouTube'un ABD'nin California eyaletinde bulunan genel merkezinde saldırı düzenleyen Nasim Aghdam'ın, "kanalındaki videolara uygulanan filtrelemeler" nedeniyle şirkete kızdığını gösteren paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. 39 yaşındaki Azeri kökenli İran asıllı Aghdam, YouTube'a Türkçe içerik de üretiyordu.

Nasim Najafi Aghdam: Türkçe videolar da üreten YouTube saldırganı

YouTube'un ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan genel merkezinde saldırı düzenleyen Nasim Najafi Aghdam'ın, "kanalındaki videolara uygulanan filtrelemeler" nedeniyle şirkete kızdığını gösteren paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. 39 yaşındaki Azeri kökenli İran vatandaşı Aghdam, YouTube'a Türkçe içerik de üretiyordu.

Kaliforniya polisi, 39 yaşındaki Nasim Najafi Aghdam'ın ismini açıklamasına karşın, saldırının nedeninin halen araştırıldığını belirtmekle yetindi.

YouTube, çeşitli şartları yerine getiren kullanıcılarının, ürettikleri video içeriklerden, izleme sayısı ile orantılı olarak kazanç elde etmesini teşvik ediyor.

Aghdam ise YouTube'un videolarına uyguladığı filtreleme nedeniyle kazancının azaldığı iddiasından şikayetçiydi.

YouTube saldırı sonrası, Aghdam'a ait kanalları kapatırken, saldırganın geçmişte kaydettiği, aralarında Türkçe konuştuğu videoların da bulunduğu bazı içeriklere ulaşmak halen mümkün.

İngilizce bir hesabının toplam 5 bin üyesi vardı

Salı günkü saldırıda, bir erkek ile iki kadın yaralanırken, saldırganın olay yerinde intihar ettiği açıklandı.

Hastaneye kaldırılanlardan 36 yaşındaki bir kişinin durumu ağı. Kadın diğer yaralılar ise 32 ve 27 yaşlarında.

Nasim Najafi Aghdam'ın Kaliforniya eyaletinin güneyindeki San Diego kentinde, YouTube'un San Bruno'daki merkezine yaklaşık 8 saat mesafede yaşadığı bildirildi.

Aghdam'ın YouTube'a çeşitli başka içeriklerin yanında hayvan haklarını savunan videolar eklediği aktarıldı.

YouTube tarafından silinen Nasime Wonder1 isimli hesabın toplam 5 bin üyesi bulunuyordu.

Babası ABD medyasına açıklama yaptı

Nasim Najafi Aghdam, Ocak 2017'de paylaştığı bir video ile YouTube'un içeriklerini filtrelemesinden şikayet ediyordu.

ABD medyasına konuşan Aghdam'ın babası, kızının YouTube'a "kendisine para ödemediği için kızgın olduğunu" ve 2 gündür kendisine ulaşamadığını söyledi.

Aghdam'ın YouTube hesaplarının yanında Instagram ve Facebook hesapları da silindi.

YouTube genel merkezinde 3 kişiyi yaralayan saldırgan intihar etti

AK Parti'den ihracı istendiAK Parti'den ihracı istendi
Hastane acilinde kan donduran olay!Hastane acilinde kan donduran olay!
Tosun rezaleti! Uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri...Tosun rezaleti! Uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

İlginizi Çekebilir

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Netanyahu'dan skandal sözler: Görünen o ki Ankara 1 Nisan'ı böyle kutluyormuş!

Netanyahu'dan skandal sözler: Görünen o ki Ankara 1 Nisan'ı böyle kutluyormuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Kimliği şoke etti! İşte YouTube saldırganının ilk fotoğrafları!

Kimliği şoke etti! İşte YouTube saldırganının ilk fotoğrafları!

YouTube saldırısının ardından yeni detaylar ortaya çıkıyor! Babası daha önce polisi uyarmış!

YouTube saldırısının ardından yeni detaylar ortaya çıkıyor! Babası daha önce polisi uyarmış!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!

İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!

ABD'de askeri helikopter düştü!

ABD'de askeri helikopter düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.