HABER

Nasrallah: Batı'nın Suriye saldırısı başarısız oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 01:23 | Son Güncelleme

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Doğu Guta'da Suriye ordusu tarafından kimyasal silah kullanıldığı iddiasının ardından Suriye'ye düzenlenen saldırıyı barbarca ve canice olarak niteledi. Nasrallah, saldırının başarısız olduğunu belirtti.

Nasrallah: Batı'nın Suriye saldırısı başarısız oldu

ABD'nin askeri harekatın boyutunu sınırlı tuttuğunu, aksi takdirde Şam'ın karşılık vereceğinin ve bu durumun tüm bölgede tansiyonu yükselteceğinin farkında olduğunu belirten Nasrallah, ABD'ye destek veren Körfez ülkelerini de suçladı.

Hizbullah lideri, ABD öncülüğündeki saldırının Suriyeli askerleri terörize etmek, isyancılara moral vermek ve İsrail'in çıkarlarına hizmet etmek amacında olduğunu, ancak emelini gerçekleştiremediğini söyledi.

Nasrallah, yapılan saldırıyı canice ve barbarca olarak niteledi.

nasrallah

Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!
Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdiErdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi
Trump'tan yeni Suriye tweetiTrump'tan yeni Suriye tweeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hizbullah Hasan Nasrallah Suriye

En Çok Okunan Haberler

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçında şok hareket!

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçında şok hareket!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karadağ Cumhurbaşkanlık seçimlerini Milo Djukanovic kazandı

Karadağ Cumhurbaşkanlık seçimlerini Milo Djukanovic kazandı

Suudi Arabistan'dan Suriye yorumu: Ders alacaklar mı göreceğiz

Suudi Arabistan'dan Suriye yorumu: Ders alacaklar mı göreceğiz

Çarpıcı iddia: İngiltere Rus bilgisayar ağlarına saldırmaya hazır

Çarpıcı iddia: İngiltere Rus bilgisayar ağlarına saldırmaya hazır

Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık

Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık

Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi

Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi

Almanya'da 19 yaşındaki genç kıza trende tecavüz edildi! Bütün yolcular gözaltına alındı!

Almanya'da 19 yaşındaki genç kıza trende tecavüz edildi! Bütün yolcular gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.