Natalie Portman’ın ödül reddi tartışma yarattı

Bir Likud milletvekili Portman'ın vatandaşlıktan çıkarılmasını istedi.İsrailli-Amerikalı oyuncu ve yönetmen Natalie Portman’ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu protesto etmek için İsrail'in Nobel Ödülü olarak bilinen Genesis Ödülü'nün takdim edileceği törene katılmayacağını açıklaması ülkede tartışmalara neden oldu.

İsrail Kültür Bakanı Miri Regev, Portman’ın "İsrail'i boykot eden grubun ellerine düştüğünü üzülerek öğrendiğini” söylerken, İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan ise Portman'a hitaben bir mektup kaleme aldı. Portman’ın da rol aldığı Yıldız Savaşları (Star Wars) filmlerine atıfta bulunan Erdan, “Karanlık tarafın yenmesine izin vermemen için çağrıda bulunuyorum” diye yazdı.

Başbakan Netanyahu'nun Likud Partisi 36 yaşındaki oyuncuyu ikiyüzlülük ile suçlarken, Likud Partisi milletvekillerinden Oren Hazan ise Portman’ın İsrail vatandaşlıktan çıkarılmasını ve “susturulmasını” talep etti.

Haaretz: Sol gruplar Portman'a destek veriyor

Öte yandan İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesi, ülkedeki sol grupların Portman'a destek verdiğini belirtti.