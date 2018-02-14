HABER

NATO bölündü: SDG'nin elindeki IŞİD'liler ne olacak?

14.02.2018 00:44 | Son Güncelleme

Suriye'de SDG'nin yakaladığı yüzlerce yabancı uyruklu IŞİD savaşçısının durumu NATO Savunma Bakanları toplantısında gündeme geldi.

NATO bölündü: SDG'nin elindeki IŞİD'liler ne olacak?

Fransa, Fransız IŞİD'lilerin "yerel makamlarca" yargılanmasını istiyor.İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısına Suriye'de IŞİD için savaşan yabancı milislerin durumuyla ilgili tartışmalar damgasını vurdu. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye'de yakalanan yabancı uyruklu IŞİD savaşçılarının giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini belirterek, müttefik ülkelerden vatandaşları hakkında sorumluluk üstlenmelerini istedi.

Mattis, Rakka'nın kurtarılması operasyonunda yüzlerce yabancı uyruklu IŞİD savaşçısının ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından ele geçirildiğini belirterek, "Birşey yapmamak bir seçenek değil" diye konuştu. Bazı NATO ülkelerinin güvenlik endişeleri nedeniyle IŞİD militanlarının geri dönmesine istekli olmadığı, bu nedenle toplantıda konuyla ilgili bir çözüme varılamadığı bildiriliyor.

SDG'nin elinde binlerce IŞİD'li var

Belkemiğini YPG savaşçılarının oluşturduğu SDG'nin elinde şu an binlerce IŞİD mensubunun bulunduğu, aralarında yüzlercesinin yabancı uyruklu olduğu belirtiliyor.

ABD Savunma Bakanı Mattis Roma'da gazetecilere yaptığı açıklamada konunun çözüme kavuşturulamadığını, ancak görüşmelerin süreceğini belirterek, IŞİD'lilerin ülkelerine gönderilmeleri dahil bazı adımlar üzerinde çalışıldığını kaydetti. Mattis, "Onların sokaklara geri dönmesini istemiyoruz. Onları Ankara sokaklarında, Tunus, Paris ya da Brüksel sokaklarında görmek istemiyoruz" dedi.

Fransa: Yerel makamlar yargılayacak

Toplantıda Fransız yetkililerin, Fransız IŞİD'cilerin Fransa'ya geri alınmayacağı ve yerel makamlarca yargılanması gerektiği görüşününün yinelediği belirtiliyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Onlar savaşçı. Fransızlar ama bizim düşmanımızlar. Kime karşı savaştılarsa onlar tarafından yargılanacaklar" demişti.

Yabancı IŞİD'lilerin SDG tarafından yargılanması, Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin oluşturmaya çalıştığı özerkliği güçlendirecek ve meşruiyet kazandıracak bir adım olarak görülüyor.

AFP,rtr/BK,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

AK Parti binasının yakınındaki polis noktasında patlama

AK Parti binasının yakınındaki polis noktasında patlama

Dünyanın en ilginç parkı! Ziyaretçi akınına uğruyor

Dünyanın en ilginç parkı! Ziyaretçi akınına uğruyor

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız diziden ayrılıyor

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız diziden ayrılıyor

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

İlginizi Çekebilir

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pentagon'dan savunma bütçesiyle ilgili çelişkili ifadeler

Pentagon'dan savunma bütçesiyle ilgili çelişkili ifadeler

Dışişleri Sözcüsü Nauert: ‘Elçilik Sokağına İstenilen İsim Verilebilir. İfade Özgürlüğünden Yanayız’

Dışişleri Sözcüsü Nauert: ‘Elçilik Sokağına İstenilen İsim Verilebilir. İfade Özgürlüğünden Yanayız’

New York Bombacısına Ömür Boyu Hapis Cezası

New York Bombacısına Ömür Boyu Hapis Cezası

İsrail polisinden yolsuzluk davasına yeşil ışık

İsrail polisinden yolsuzluk davasına yeşil ışık

İsrail polisi: Netanyahu'nun rüşvet aldığına dair yeterli delil var

İsrail polisi: Netanyahu'nun rüşvet aldığına dair yeterli delil var

'Putin ile görüştüm' yalanını söyleyen bakan istifa etti

'Putin ile görüştüm' yalanını söyleyen bakan istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.