NATO bölündü: SDG'nin elindeki IŞİD'liler ne olacak?

Belkemiğini YPG savaşçılarının oluşturduğu SDG'nin elinde şu an binlerce IŞİD mensubunun bulunduğu, aralarında yüzlercesinin yabancı uyruklu olduğu belirtiliyor.

Mattis, Rakka'nın kurtarılması operasyonunda yüzlerce yabancı uyruklu IŞİD savaşçısının ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından ele geçirildiğini belirterek, "Birşey yapmamak bir seçenek değil" diye konuştu. Bazı NATO ülkelerinin güvenlik endişeleri nedeniyle IŞİD militanlarının geri dönmesine istekli olmadığı, bu nedenle toplantıda konuyla ilgili bir çözüme varılamadığı bildiriliyor.

Fransa, Fransız IŞİD'lilerin "yerel makamlarca" yargılanmasını istiyor.İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısına Suriye'de IŞİD için savaşan yabancı milislerin durumuyla ilgili tartışmalar damgasını vurdu. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye'de yakalanan yabancı uyruklu IŞİD savaşçılarının giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini belirterek, müttefik ülkelerden vatandaşları hakkında sorumluluk üstlenmelerini istedi.

ABD Savunma Bakanı Mattis Roma'da gazetecilere yaptığı açıklamada konunun çözüme kavuşturulamadığını, ancak görüşmelerin süreceğini belirterek, IŞİD'lilerin ülkelerine gönderilmeleri dahil bazı adımlar üzerinde çalışıldığını kaydetti. Mattis, "Onların sokaklara geri dönmesini istemiyoruz. Onları Ankara sokaklarında, Tunus, Paris ya da Brüksel sokaklarında görmek istemiyoruz" dedi.

Fransa: Yerel makamlar yargılayacak

Toplantıda Fransız yetkililerin, Fransız IŞİD'cilerin Fransa'ya geri alınmayacağı ve yerel makamlarca yargılanması gerektiği görüşününün yinelediği belirtiliyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Onlar savaşçı. Fransızlar ama bizim düşmanımızlar. Kime karşı savaştılarsa onlar tarafından yargılanacaklar" demişti.

Yabancı IŞİD'lilerin SDG tarafından yargılanması, Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin oluşturmaya çalıştığı özerkliği güçlendirecek ve meşruiyet kazandıracak bir adım olarak görülüyor.

AFP,rtr/BK,DÇÜ

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