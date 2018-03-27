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NATO da Rus Diplomatları Yolluyor

27.03.2018 17:24 | Son Güncelleme

İngiltere’de eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızı Yulia’ya kimyasal saldırı düzenlenmesinden Moskova’yı sorumlu tutarak diplomatları sınırdışı eden ülkelere son olarak İrlanda ve Avustralya katıldı. Öte yandan NATO da 7 Rus diplomatın NATO misyonundan ayrılmasını istedi

NATO da Rus Diplomatları Yolluyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ittifakın 7 Rus diplomatı NATO misyonundan uzaklaştırma kararı aldığını açıkladı. Genel Sekreter, NATO nezdindeki Rus misyonunda çalışanların sayısının 30’dan 20’ye indirileceğini de kaydetti.

İngiltere’de eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızı Yulia’ya kimyasal saldırı düzenlenmesinden Moskova’yı sorumlu tutarak Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelerin sayısı da artmaya devam ediyor. 20’den fazla ülkenin bulunduğu listeye en son İrlanda ve Avustralya da eklendi. İrlanda bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Skripal ve kızına sinir gazıyla girişilen saldırının “şok edici ve nefret verici” olduğunu belirtti. Coveney, Dublin’deki Rus büyükelçinin, binadaki bir Rus diplomatın İrlanda’dan ayrılmasının istendiği yönünde bilgilendirildiğini kaydetti.

Avustralya da “ilan edilmemiş” istihbarat yetkilisi olarak tanımladığı iki Rus diplomata ülkeyi terketmeleri için 7 gün süre verdi.

Başbakan Malcolm Turnbull, Rusya’nın “pervasızca ve kasıtlı” eylemiyle küresel güvenliğe zarar verdiğini ve kimyasal silahların kullanımına karşı konulan kuralları ihlal ettiğini savundu.

Canberra’daki Rus büyükelçiliği bir açıklama yaparak, kararın üzücü olduğunu ve ikili ilişkileri tehlikeye attığını belirtti.

İngiltere ve Rusya, Londra’nın Moskova’yı sorumlu tuttuğu 4 Mart’taki saldırıdan bu yana karşılıklı olarak 23 diplomatı sınır dışı etti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, 23 ülkenin daha toplamda 115’in üzerinde Rus diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu. Bu ülkeler arasında Amerika, 60 Rus diplomatı ihraç etme kararını Pazartesi günü açıklamıştı.

Rusya ise olayda sorumluluğu bulunduğu suçlamalarını reddediyor ve ihraçlara “sert bir yanıt” vermeye hazırlandığını belirtiyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, RIA Novosti haber ajansında yayınlanan ve Amerika’yı hedef alan açıklamasında, Amerika’nın 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararından hayal kırıklığı duyduklarını kaydetti. Ryabkov, Amerika’nın bu adımının “sert bir yanıt” göreceğini vurguladı ancak ayrıntı vermedi.

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