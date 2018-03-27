NATO da Rus Diplomatları Yolluyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ittifakın 7 Rus diplomatı NATO misyonundan uzaklaştırma kararı aldığını açıkladı. Genel Sekreter, NATO nezdindeki Rus misyonunda çalışanların sayısının 30’dan 20’ye indirileceğini de kaydetti.

İngiltere’de eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızı Yulia’ya kimyasal saldırı düzenlenmesinden Moskova’yı sorumlu tutarak Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelerin sayısı da artmaya devam ediyor. 20’den fazla ülkenin bulunduğu listeye en son İrlanda ve Avustralya da eklendi. İrlanda bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Skripal ve kızına sinir gazıyla girişilen saldırının “şok edici ve nefret verici” olduğunu belirtti. Coveney, Dublin’deki Rus büyükelçinin, binadaki bir Rus diplomatın İrlanda’dan ayrılmasının istendiği yönünde bilgilendirildiğini kaydetti.

Avustralya da “ilan edilmemiş” istihbarat yetkilisi olarak tanımladığı iki Rus diplomata ülkeyi terketmeleri için 7 gün süre verdi.

Başbakan Malcolm Turnbull, Rusya’nın “pervasızca ve kasıtlı” eylemiyle küresel güvenliğe zarar verdiğini ve kimyasal silahların kullanımına karşı konulan kuralları ihlal ettiğini savundu.