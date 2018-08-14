NATO'dan ABD-Türkiye açıklaması

NATO yetkilileri, Türkiye ve ABD arasındaki gerginliğe ilişkin, "NATO müttefikleri arasında zaman zaman görüş ayrılıkları oluşsa da müttefikler her zaman dayanışma ve birbirini koruma konusunda anlaşma sağladığını göstermiştir." vurgusu yaptı.
Bir NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ittifak üyeleri arasında zaman zaman görüş ayrılığı olabileceğine, ancak bunun ittifak çerçevesinde temel konularda sağlanan mutabakata zarar vermediğine işaret etti.
Konunun esasen ikili ilişkileri ilgilendirdiğini belirten NATO yetkilisi, "NATO müttefikleri arasında görüş ayrılıkları bulunsa da müttefikler dayanışma ve birbirini koruma konusunda her zaman anlaşma sağladığını göstermiştir." ifadesini kullandı.
(AA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar
Doktorlar şok oldu! 28 yıl boyunca böyle yaşamış
Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı
Kadıköy'de baltalı dehşet! 'Eşime bakıyorsunuz' dedi, sonrası korkunç
Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar
Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!
Hazar Gölü'nden Batık Şehir çıktı!
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den TBMM'ye toplantı çağrısı
Milletvekili Hayati Arkaz resmen MHP'ye geçti! Devlet Bahçeli imzaladı
Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı
Bir anne bunu nasıl yapar!
Okuyucu Yorumları 2 yorum