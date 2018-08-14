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NATO'dan ABD-Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 16:57 | Son Güncelleme

NATO yetkilileri, Türkiye ve ABD arasındaki gerginliğe ilişkin, "NATO müttefikleri arasında zaman zaman görüş ayrılıkları oluşsa da müttefikler her zaman dayanışma ve birbirini koruma konusunda anlaşma sağladığını göstermiştir." vurgusu yaptı.

NATO'dan ABD-Türkiye açıklaması

NATO yetkilileri, Türkiye ve ABD arasındaki gerginliğe ilişkin, "NATO müttefikleri arasında zaman zaman görüş ayrılıkları oluşsa da müttefikler her zaman dayanışma ve birbirini koruma konusunda anlaşma sağladığını göstermiştir." vurgusu yaptı.

Bir NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ittifak üyeleri arasında zaman zaman görüş ayrılığı olabileceğine, ancak bunun ittifak çerçevesinde temel konularda sağlanan mutabakata zarar vermediğine işaret etti.

Konunun esasen ikili ilişkileri ilgilendirdiğini belirten NATO yetkilisi, "NATO müttefikleri arasında görüş ayrılıkları bulunsa da müttefikler dayanışma ve birbirini koruma konusunda her zaman anlaşma sağladığını göstermiştir." ifadesini kullandı.

(AA)

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NATO ABD Türkiye Müttefik yetkili açıklama gerginlik

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türkiye'nin ne yapıp yapıp bu NATO denilen şer ittifakindan bir an önce çıkması lazım.....
Sevgili NATo, çivi’yi çakmış bizim gömleye her zaman ki gibi..
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