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NATO'dan flaş açıklama: Türkiye'yi destekliyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2018 21:10 | Son Güncelleme

NATO'nun Suriye topraklarından doğan füze tehditleri de dahil olmak üzere Türkiye'nin güvenliğini desteklediği belirtildi.

NATO'dan flaş açıklama: Türkiye'yi destekliyoruz

Sputnik'in haberine göre bir NATO yetkilisi, "NATO, Türkiye'nin güvenliğini destekliyor. Örneğin; Türkiye'nin hava savunma sistemini Suriye tarafından gelen füze tehditlerine karşı güçlendiriyoruz" dedi.

DÜZENLİ TEMAS

Yetkiliye göre Suriye'deki durum, tüm NATO ülkeleri için büyük bir endişe kaynağı durumunda. NATO üyesi Türkiye'nin bu durumun normalleştirilmesinde ön safta bulunduğunu söyleyen yetkili, "Ankara, Zeytin Dalı Harekatı hakkında NATO'yu bilgilendirdi ve bunun devam etmesini bekliyoruz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Erdoğan da dahil Türk liderliğiyle düzenli olarak görüşüyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Türkiye Suriye füze

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Natonun sözle desteklediğinden daha fazlasını benim halkım maddi-manevi her türlü destekliyo be.hadi ordan nato.
laf laf laf icraat bekliyoruz icraat
bırakın bu ayakları,vampirler
Ulan abidik gubidik ler Türkiye yi Rusya kaptırmamak için yine 9 takla atmaya başladınız.
hadı ordan ıkıyuzlu rıyakar sahtekar surusu
Aman Allah ım,gözlerim yaşardı ne oldu be Nato başına Afrin den bomba mı düştü,,,geçti artık destekleme,sen Türkiye nin hiç bir zaman Türkiye nin yanında olmadın ki,,,sizler güvensizsiniz.artık bir şey ifade etmiyonuz Türkiye için,,,Bitik Nato size iyi Notalardan seçmeler haydi
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