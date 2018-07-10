NATO'dan 'ters köşe' Türkiye açıklaması

11-12 Temmuz’da Brüksel’de yapılacak zirve öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, soruları yanıtladı.

Hürriyet'in özel haberine göre Stoltenberg, NATO’nun atmaya hazırlandığı yeni adımlardan bahsederek “Tüm bu çabalarımızda Türkiye’nin katkıları bizim için vazgeçilmez olacak” dedi.

Stoltenberg 'Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alıyor olması NATO’yu endişelendiriyor mu?' sorusuna ise şu cevabı verdi.

"Hangi askeri teçhizatı alacağı, her müttefikin kendine kalmış bir kararıdır. NATO için önemli olan, müttefikler tarafından kullanılan teçhizatın birlikte çalışabilme kabiliyetine sahip olması. Operasyonlarımızı ve misyonlarımızı gerçekleştirirken, askeri güçlerimizin karşılıklı kullanılabilirliği, NATO için esastır. Diğer müttefik ülkelerden teçhizat satın almak genelde karşılıklı kullanılabilirliği ve güvenliği arttırıyor. Bundan dolayı, birlikte hava savunma sistemleri üretmek üzere Türkiye ile bir Fransız ve İtalyan konsorsiyumu arasında mutabakat anlaşması imzalanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum."