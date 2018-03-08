NATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması

Brüksel Forumu’nda konuşan Gottemoeller, “Türkiye bu ittifakın değerlerini hatırlamalı. Bu operasyon bağlamında, bu orantılılık ilkesine bağlı kalmak, sivillerin hedef olmamasına büyük titizlikle dikkat etmek ve bu operasyonu mümkün olduğu kadar kapsam ve zaman bakımından kısıtlamak demektir” ifadelerini kullandı.