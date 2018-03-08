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NATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 08.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller, TSK’nın Afrin’e yönelik Zeytin Dalı operasyonunun kapsam ve zaman bakımından kısıtlanması gerektiğini belirtti.

NATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması

Brüksel Forumu’nda konuşan Gottemoeller, “Türkiye bu ittifakın değerlerini hatırlamalı. Bu operasyon bağlamında, bu orantılılık ilkesine bağlı kalmak, sivillerin hedef olmamasına büyük titizlikle dikkat etmek ve bu operasyonu mümkün olduğu kadar kapsam ve zaman bakımından kısıtlamak demektir” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Afrin zeytin dalı operasyon

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
doğru demiş
işlerine gelmiyor tabiki Türkiye haklıdır temizlenecektir Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
bunlarda en sonunda Meral ve Kemal gibi Esedle görüşün anlaşın deyip çıkacaklar
SEN BAŞKASININ ÜLKESİNDE Kİ PKK İLE BİRLİKTE OLURSAN TABİKİ BAŞKASININ ÜLKESİNE MÜDAHALE OLARAK SUCLANICAZ GORUCEKSINIZ
@palermo544 harika tespit ??????c|'??
işin gücün yokmu senin be klavyeci
CB anlaşma yaparsa şartlar değiştimi diyeceğiz?yada dün dündür ,bu gün bu gündür?
Kahve oğlu kahveler iş başında. Sivilleri orada tutma aklınıda verenler bunlar ve kahve abd. kahveyi anladınız.
olur tabi tamam
natocuğum amerika fransa ingiltere sivilleri vuruken neredeydin israil deniz kıyısındaki çocukları öldürürken neden hırlamıyodun
Ya gerçekten de artık NATO'dan çıkma zamanı gelmiş de geçiyor, şangay 6'lısı olalım gitsin, bize düşman bir kuruluş içinde durmanın hiç bir manası yok..
abd ye neden tepki yok eyy nato sekreter yardımcısı
nato' nun içine chp kaçmış
nato destek istemiyoruz köstek olma yeter
zaten bakanımız da dedi bu nisanda bitiyor diye. dediğiniz oluyor eyyy abd
Size mi soracaz terörist avlamaya devam. gerekirse bende her Türk vatandaşı gibi seve seve silah altına girerim
sen amerıkayla surtusursen boyle olur avrupayı dusman ettın natoyu dusman ettın yunanıstanı ısraılı arapların cogunu sımdı gıdıcek zıyaret edıcek ulke kalmadı afrıkaya gıtmeye basladın yakında oralarıda karıstırırsın
BU HABERLERİN GERÇEĞİ YANSITTIĞINA İNANMIYORUM. MADEM TÜRKİYE AFRİNDE SİVİLLERİ HEDEF ALIYO. PEKİ TÜRKİYE BU KADAR GADDAR DENİYO. KİMSE SORMUYOMU YAKLAŞIK 5 MİLYON SURİYELİ NEDEN TÜRKİYE'YE SIĞINIYOR. MADEM BİZ SİVİLLERE ZARAR VERİYORUZ.PEKİ NEDEN ÜLKEMİZE GÖÇ ETMEYE ZORLANAN YAKLAŞIK 5 MİLYON SURİYELİYİ DAHA ÜLKEYE GİRMEDEN GERİ ÇEVİRMEDİK VEYA "X" YAPMADIK. BUNUN TEKBİR CEVABI OLABİLİR BENCE. DÜNYADA TERÖRİST DİYE BİRŞEY YOK, BU TERÖR ÖRGÜTLERİ ALMANYA,FRANSA , ABD , İTALYA, İNGİLTERE vb.ÜLKELERİN ÖZEL OLARAK YETİŞTİRDİĞİ ASKERLERİKİ , BİZE YETER DURUN DİYOLAR.
Nato artık yavaş yavaş kağıt üstünde imzadan başka bir durumdan ibaret hale gelmiştir.lafa bak nato üyesi bir ülke kısmende olsa bir savaş halinde ve bu savaş natoyu kuran tarafından finasa ediiliyor bizi aptal sanmayın bu iş bittiğinde görüşeceğiz..
Bi susmadınız aaqq deyip çakacaz ağızlarının ortasına az kaldı
şimdiye kadar nerdeydiniz iki yüzlü adi insanlar..
sen kimsin her gelen konusuyor türkiye orayı temizlemeden daha çıkmaz
tsk süpürmeye devam edecek ,ne zaman duracak? pkk ve onun başka versiyonları destekcilerini bitirene kadar anladın mı.
PKK lı dostları sıkışmış anlaşılan alayınız gelin kafir sürüsü
işte beklediğimiz nato yeni yeni ortaya çıkıyor ..şöyle söyleyin de bilelim gerçek niyetinizi ..aferin looo
@evo.1905 siz adam gibi durmazsanız! 30 sene daha ordayız!
Çok konuşmayın siz,siz abd ye söyleyin sizde dahil teröristleri desteklemeyi bir an önce bırakın,teröristler desteklenmesse zaten teslim olacaklar ve operasyon da durur.sorun siz de bitmesini istiyorsanız,teröristlere destekleri bırakıp çekilsin,oradakiler.orayla ilgisi alakası olmayanlar defolsunlar.maddi manevi silah destekleri biterse teröristler zaten biter.Türkiye ye söylicenize,siz Nato,,,üzerinize düşeni yapın,haydi sizde biliyonuz destek olmasa bu operasyonlar da olmaz.silah olmayınca terörist ne yapıcak,kendiliğinden bitecek herşey,haydi Nato boş konuşmayın da yapın,ne yapıcaksanız
2023 e az kaldı ya kıvırın yok ya girmişken o kadar masraf ettik biz batmak üzereyiz esnaf olarak artık iyice girin bence alalım orayı geriye dönmek yok orada sivil dediğiniz herkez terörist
biz bunları neden dınleyelım nasılsa almıyorlar
ADB hatırlasın ittifağın değerlerini ve teröristleri meşru bir güc haline getirmeye çalışmayı bıraksın!
TAMAM SAYIN PYD SÖZCÜSÜ EN KISA ZAMANDA OPERASYONU BİTİRECEĞİZ. BİZİM İÇİN EN KISA ZAMAN 1 YIL SİZİN EN KISA ZAMANINIZ BİZİM UMRUMUZDA DEĞİL
nasılsa almıyorlar bız bunları niye takıyoruz yeter artık ya
Cahiller helak olsun
resimdeki hormonlu sergen e benziyor.
bu işi bir şekilde sona erdirecekler ivedi bir şekilde isrihbarat çalışması yapıp bunlara kapsamlı ani ve şok bir darbe vurmazsak yaptığımız şeyin bir faydası kalmaz
Hiç bir güç meşru olan hakkımıza müdehale edemez! Kaldı ki sivilleri biz değil onlar katlediyor!
Hahahha :D kokonanın dediğine bak. Nato dağılsın artık. Hiçbir zaman Türkiye'nin yanında olmadı.
bahçeli konussun 82 afriiinnn...
nato kendi arasında tatışsın, bir avuç suriyeye söz geçiremiyor, bize mi lafı geçecek. bir atasözümüz var. İt ürür, kervan yürür
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