NATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görev

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesi Ankara ziyaretiyle ilgili açıklamalar yaptı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenber, NATO'nun yeni oluşturacağı "çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücü"nün komutasını iki dönem Türkiye'nin üstleneceğini söyledi.
YAKLAŞIK 5 BİN ASKER OLACAK
NTV'de yer alan habere göre; "Çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücü"nde yaklaşık 5 bin asker olacak ve NATO'nun acil mukabele gücünden daha hızlı hareket edecek.
NATO üyesi ülkeler görev gücüne sırayla ev sahipliği yaparak komutasını üstlenecek.
"Çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücü"nün kurulmasına 2014'te NATO'nun Galler Zirvesi'nde karar verilmişti.
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