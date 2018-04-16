HABER

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gidiyor

16.04.2018 09:19 | Son Güncelleme

Jens Stoltenberg, Brüksel’deki NATO Zirvesi’ne hazırlık kapsamında Ankara’yı ziyaret edecek.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gidiyor

Üye ülkeler Türkiye’nin Afrin harekatını eleştirirken, görüşmelerde Suriye’deki gelişmelerin öne çıkması bekleniyor.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek Stoltenberg'in gündeminde Temmuz ayında Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi yer alıyor.

Stoltenberg’in Erdoğan ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile de görüşmeler yapması planlanıyor. Çavuşoğlu ve Stoltenberg'in görüşmeden sonra ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

NATO Zirvesi'ne hazırlık kapsamındaki görüşmelerde, Suriye konusunun öne çıkacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin Afrindeki YPG güçlerine yönelik harekatı NATO üyeleri arasında endişeye yol açmıştı.

Stoltenberg Afrin'de harekat başlatılmasının ardından Şubat ayında Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, NATO üyesi Türkiye'den "orantılı ve ölçülü olmasını" beklediklerini belirtmişti.

Temmuz'daki zirve

Temmuz ayında Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nde özellikle Suriye'deki durum görüşülecek. Türkiye'nin Rusya ile savunma sanayine yönelik işbirliğini geliştirmesi de yakından takip ediliyor. Zira Rusya’nın Türkiye'ye NATO savunma sistemiyle uyumlu olmayan S-400 satması da eleştirilere neden oluyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin S-400'lerin satın almasının ulusal bir karar olduğunu belirtmiş ancak sistemin Rus yapımı olması dolayısıyla NATO'nun hava savunma sistemine entegre etmenin "oldukça güç" olacağını söylemişti.

DW,dpa/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!
Dünyanın gözü BM'deydi! Ve karar verildiDünyanın gözü BM'deydi! Ve karar verildi
İsmail Kahraman'dan 'Cumhuriyet' gafıİsmail Kahraman'dan 'Cumhuriyet' gafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

Hande Erçel'in Coachella Festivali pozları sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in Coachella Festivali pozları sosyal medyayı salladı!

İlginizi Çekebilir

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD ile Fransa arasında 'ikna' krizi! Beyaz Saray'dan yanıt geldi

ABD ile Fransa arasında 'ikna' krizi! Beyaz Saray'dan yanıt geldi

İlk kez açıkladı! Esad’ın ailesini sakladığı ülke

İlk kez açıkladı! Esad’ın ailesini sakladığı ülke

Beyaz Saray, Macron'u yalanladı: ABD'nin Suriye'deki misyonu değişmedi

Beyaz Saray, Macron'u yalanladı: ABD'nin Suriye'deki misyonu değişmedi

İngiltere Dışişleri Bakanı Jonhson'dan Suriye açıklaması: Bu kadarının fazla olduğunu gösterdik

İngiltere Dışişleri Bakanı Jonhson'dan Suriye açıklaması: Bu kadarının fazla olduğunu gösterdik

Nasrallah: Batı'nın Suriye saldırısı başarısız oldu

Nasrallah: Batı'nın Suriye saldırısı başarısız oldu

Karadağ Cumhurbaşkanlık seçimlerini Milo Djukanovic kazandı

Karadağ Cumhurbaşkanlık seçimlerini Milo Djukanovic kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.