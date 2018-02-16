NATO Genel Sekreterinden Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye olmasaydı, IŞİD'e karşı Irak ve Suriye'deki mücadelede ulaştığımız noktaya gelemezdik ” dedi. Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang İschinger'in, NATO'nun en büyük iki müttefiki Türkiye ile ABD'nin askerlerinin Suriye'de çatışması riski olduğuna işaret ederek, "NATO'nun parçalanmakta olduğu algısının oluşmaması için bu sorun nasıl ele alınmalı?” şeklindeki sorusuna Stoltenberg şu yanıtı verdi: "ABD ve Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir hadisenin meydana gelmesini, olay yaşanmasını önlemenin bir yolunu bulacak şekilde masaya oturmalı. Bu günlerde tam da bunu yapıyor olmalarından ötürü memnuniyet duyuyorum.”

Uluslararası koalisyonun IŞİD ile mücadele çabalarına NATO'nun destek verdiğini anımsatan Stoltenberg, "Türkiye bu koalisyonun anahtar üyesini, önemli parçasını oluşturmaktadır. Türkiye olmasaydı, IŞİD'e karşı Irak ve Suriye'deki mücadelede ulaştığımız noktaya gelemezdik” diye konuştu. Stoltenberg, söz alan Yeşiller partili Alman siyasetçi Claudia Roth'un, "Konu iki NATO ülkesinin gerilimi değil. Söz konusu olan, bir NATO üyesi ülkenin Afrin'e, sivil halka saldırısıdır. NATO güvenilirliğini zedeleyen bu konuda nasıl tavır alacak?” sorusunu da yanıtladı.