NATO Komutanından Türkiye’ye ‘S-400’ Uyarısı

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scarrapotti, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının belli sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Scarrapotti, Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu’nun savunma bütçesi konulu oturumuna katılarak senatörlerin sorularını yanıtladı. Bir senatörün Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımı nedeniyle Kongre’nin yaptırımlarına maruz kalabileceği ihtimaline işaret eden sorusu üzerine Scarrapotti, Türkiye’nin S-400 alma niyeti konusunu Türk yetkililerle görüşmeye devam ettiklerini söyledi. Scarrapotti, bu sistemin NATO sistemleri ve ABD’ninkilerle uyumsuz olduğuna ve birlikte çalışamadığına dikkati çekerek, “Türkler de bu etkinin bilincindeler. Sadece ben değil, hükümetimizin diğer üyeleri de, S-400 satın alımının diğer sonuçları konusunda Türkler’i net şekilde bilgilendirdik. Dolayısıyla bunun farkındalar” diye konuştu. Hava savunma tedbirleri ve kullanabilecekleri sistemler konusunda Türkiye’yle yakın temas halinde olduklarını belirten Scarrapotti, “Bunun (S-400 alımı) henüz tamamlanmış bir anlaşma olduğunu düşünmüyorum” ifadesini kullandı.

Amerikalı orgeneral, “NATO’yla uyumlu bir sistemi satın almak için diğerlerinin yanısıra bizimle de konuşuyorlar. Bence önümüzde biraz zaman var ve niyetim, onları NATO’yla uyumlu bir sistemin daha iyi sistem olacağı noktasında ikna etmek” dedi. Demokrat senatör Jack Reed de, Türkiye’yle ilişkilerin Suriye’deki istikrarsızlık ve şiddetin yanı sıra Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı nedeniyle de gergin olduğunu söyledi. Reed, S-400 kararının ABD-Türkiye arasındaki geniş yelpazede savunma işbirliğini tehlikeye atma potansiyelini taşıdığını kaydetti. Oturumda bir senatör, aralarında Türkiye’nin de olduğu bir grup ülkeye ABD’nin hala yeni büyükelçi atamadığına dikkati çekerek, Scarrapotti’ye, “Bu durum misyonunuzu yerine getirmede sizi endişelendiriyor mu?” diye sordu. Orgeneral Scarrapotti de, “Evet bu beni endişelendiriyor. Büyükelçiliklerde harika ekipler var ve onlarla çok yakın çalışıyoruz. Ama büyükelçi, hükümet tarafından atanan kilit bir kişi. Dolayısıyla bu her bir ülkedeki boşluğu doldurmalıyız. Örneğin Türkiye, kilit NATO müttefikiyle ilişkilerimizi güçlendirmeyi devam ettirmek için çok hassas görüşmelerin içerisindeyiz” diye konuştu.