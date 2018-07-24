NATO Panelinde Trump’a ve Erdoğan’a Eleştiri

NATO’yu nasıl bir gelecek bekliyor? Konu, Washington’daki Hudson Enstitüsü’nde masaya yatırıldı. Panele katılanlardan Trump’ı eleştirenler de oldu, destek verenler de. Panelde dikkat çeken bir nokta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerdi.

Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında ve Başkan olmasının ardından NATO’ya yönelik sözleri, son olarak da 11 Temmuz’da Brüksel’deki NATO zirvesinde yaşananlar ittifakın geleceğine ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdi.

Zirvede Trump’ın üye ülkelerin savunma harcamalarını yüzde 2’ye yükselteme isteği karşılık bulmuşa benziyor. Hatta Trump bunu zafer olarak niteliyor ancak kullandığı dil ve söylem, Rusya’yla yakın görüntü vermesinin ittifak içinde çeşitli yorumlara neden olduğu da bir sır değil.

NATO’nun geleceği Washington’daki Hudson Ensititüsü’nde tartışıldı.

Enstitüdeki panelde Trump’a eleştiri vardı. Konuşmacılardan Avrupa Parlamentosu üyesi Arnaud Danjean, ittifakla ilgili endişeleri özetler gibiydi.

Danjean, “NATO’nun misyonu ne olacak? Kendimize gerçekten gelecekte ne pacağımızı sormalıyız? Savunma harcamaları konusu yeni bir mesaj değil. Başkan Trump’ın yöntemi yeni, çok nezaketsiz. Bence bu çok fazla, rahatsız edici. Burda rahatsız edici bulduğum, Trump kendisinin yok saydığı tehditle ilgili olarak Avrupalılardan daha fazla harcamalarını istiyor. Üslup önemli, müttefikleri aşağılamanın bir bedeli olur. Kısa dönemde birşey kazanabilirsiniz ama bu güvensizlik ortaya çıkarır” dedi.