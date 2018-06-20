NATO Rusya ile daha az çatışma istiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın yeni askeri kabiliyetleri konusunda endişe duyduğunu belirtti. DW’ye verdiği mülakatta Stoltenberg, Moskova’nın hem konvansiyonel hem de nükleer silahlara ciddi yatırım yaptığını aktardı.

Stoltenberg, Ukrayna’da devam eden çatışma ile Gürcistan'daki tarihi savaş halini hatırlatarak Rusya’nın komşularına karşı askeri güç kullanmaya istekli olduğunu ifade etti. "Rusya’nın Moldova hükümetinin izni olmadan Moldova'da da askeri güçleri bulunuyor” diyen Stoltenberg, “seneler içerisinde geliştirilmiş bir modele yanıt verilmesi” gerektiğini belirtti.

Rusya'nın yaptıklarına "aynen cevap vermediklerini” söyleyen Stoltenberg, “Biz her bir tanka tankla, füzeye füzeyle veya nükleer silaha nükleer silahla yanıt vermiyoruz. Ancak tabii ki de yeni, modern teşhizatlara yatırım yapan iddialı bir Rusya’ya karşı NATO'nun kendisini uyarlaması gerekiyor” dedi.

"Rusya’yı izole etmek istemiyoruz”

Stoltenberg aynı zamanda Rusya ile çatışmaları azaltmak için NATO'nun Rusya ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti. “Yeni bir Soğuk Savaş yaratmak istemiyoruz” diyen NATO Genel Sekreteri, "Yeni bir silah yarışı yaratmak ve Rusya’yı izole etmek istemiyoruz” şeklinde sözlerini sürdürdü.